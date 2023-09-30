До Альянсу оборонних індустрій приєдналися вже 38 компаній із 19 країн – МЗС

До Альянсу оборонних індустрій, про створення якого було оголошено сьогодні в Києві, вже приєдналися 38 компаній із 19 країн світу.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України за підсумками першого Форуму оборонних індустрій у столиці.

Створення Альянсу стало важливою подією заходу. До нього тепер можуть долучитися виробники озброєння та військової техніки з різних країн світу.

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– На момент закриття форуму до Альянсу оборонних індустрій долучилися 38 компаній із 19 країн, – наголосили в МЗС.

Варто зазначити, що на момент оголошення про створення Альянсу його учасниками були 13 компаній, а вже до кінця заходу ця кількість зросла.

Підписання оборонних угод

Українська сторона підписала сьогодні 20 угод та меморандумів із іноземними партнерами. Це документи про виготовлення безпілотників, ремонт і виробництво бронетехніки та боєприпасів.

Передбачені різні формати співпраці: спільне виробництво, постачання комплектовань, обмін технологіями.

Скільки компаній взяло участь у Форумі

Загалом перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) обʼєднав у Києві 252 провідні оборонні компанії з понад 30 країн Європи, Північної Америки, Азії та Австралії. Це виробники танків, дронів, артилерії, боєприпасів, розробники новітнього програмного забезпечення та унікальних технологій.

Були залучені українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу, а також стартапи.

Захід організували три українські міністерства: Міноборони, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, МЗС. Подія такого масштабу в нашій країні відбулася вперше.

– Ключове гасло DFNC1 – будуємо арсенал вільного світу разом, адже свобода потребує сили, щоб захиститися від тиранії, – уточнили в МЗС.

На форумі виступили президент Володимир Зеленський, прем’єр Денис Шмигаль, профільні міністри. Спеціальні відеозвернення виголосили глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, генсек НАТО Єнс Столтенберг, представники країн-союзниць.

Як пояснив глава МЗС Дмитро Кулеба, така кількість учасників – це більше, ніж розраховувала Україна.

– Ми розраховували приблизно на 200 компаній. Те, що ми перейшли за планку 200 компаній, свідчить, що ми влучили в буквальному сенсі в “нерв” світової політики у сфері безпеки у виробництві зброї, – заявив Кулеба на панельній дискусії у межах Форуму оборонних індустрій.

Він додав, що кожна розмова з міжнародними партнерами починається з пункту про зброю. Спочатку це було лише обговорення постачань озброєння Україні.

А десь із кінця літа – осені минулого року Київ почав серйозно говорити про спільне виробництво та про ремонт зброї.

– За підсумками війни, після перемоги, відбудуться дві речі. По-перше, українська оборонна промисловість буде повністю інтегрована в НАТО, як і сама Україна. По-друге, зброя виготовлена українськими та іноземними компаніями, стане найбільш конкурентоспроможною в світі, – наголосив Кулеба.

Як відомо, президент Володимир Зеленський сьогодні оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій для локалізації виробництва озброєння та військової техніки в Україні. Це дозволить залучати технології та отримувати озброєння, випробуване в реальних бойових умовах.

З цієї метою в Україні запустять спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу.

Крім того, буде засновано спеціальний Оборонний фонд, який наповнюватимуть із дивідендів від державних оборонних активів, а також із прибутку від продажу конфіскованих активів РФ.

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