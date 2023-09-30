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Україна
Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

Україна опрацьовує створення замкнутого циклу виробництва озброєння – Шмигаль

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Кабінет Міністрів подав законопроєкт, яким пропонується, що військовий ПДФО — податок, який держава сплачує за військових — піде на закупівлю техніки й власне виробництво зброї.

Денис Шмигаль зазначив, що за час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО збільшились у вісім разів. на сектор оборони та зарплати військових.

— Наші Сили безпеки й оборони потребують більше ресурсу. Урядовий законопроєкт дозволить залучити 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння, – зазначив урядовець.

Він додав, що російський режим мріяв про демілітаризацію України, натомість наша країна щомісяця лише нарощує темпи виробництва військового озброєння та техніки.

Зараз дивляться

— Сьогодні опрацьовуються питання щодо створення в Україні замкнутого циклу виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів та їх елементів. Ми створюємо спільні підприємства та сервісні центри, що допомагає поступово інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс в промислове середовище країн-партнерів. Хто посіяв вітер — той пожне бурю, – наголосив Шмигаль.

За словами премʼєр-міністра, на сьогоднішній день Україна вже співпрацює з країнами-партнерами щодо відновлення західної військової техніки

ВПК сьогодні переживає нове народження: запускаються нові виробництва та розширюються ті, що давали результати до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві заявив, що Україна створює Альянс оборонних індустрій для локалізації виробництва озброєння та військової техніки.

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виробництво, Денис Шмигаль, Зброя, уряд
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