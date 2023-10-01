Продвижение ВСУ на востоке и юге, рекордное уничтожение техники РФ: что произошло на фронте за неделю

Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед на отдельных участках фронта и наносить потери войскам РФ.

За последнюю неделю основные бои шли на юге и востоке Украины.

По данным британской разведки, чтобы сдержать наступление украинских военных, российские оккупанты проводят локальные контратаки, но в основном они непродуманные и неудачные.

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Что произошло на фронте в течение недели

Военный эксперт Петр Черник отмечает, что фронт по состоянию на сейчас находится в состоянии стратегической рутины.

По его словам, ВСУ имеют сейчас две стратегические задачи — на Бухмутском и Запорожском направлениях.

Бахмутское направление. На востоке украинские защитники движутся к окружению Бахмута Донецкой области.

В частности, в ВСУ сообщали об успехах защитников южнее Бахмута: вблизи Клещиевки, Одрадовки и Шумов.

Украинские военные пытаются нанести россиянам максимальные потери в живой силе и технике, истощить врага вдоль линии фронта.

Запорожская область. Стратегическая задача ВСУ на юге — выйти на Северное Приазовье, то есть прикоснуться к Азовскому морю.

Эксперт Михаил Самусь в эфире телемарафона отметил, что основные боевые действия на этой неделе в Запорожской области происходили в районе Новопрокоповки и Вербового.

О локальных успехах ВСУ вблизи этих сел сообщала и эстонская разведка.

— Украинцы расширили и укрепили плацдарм, а также вышли к окраинам сел Новопрокоповка и Вербовое. Основная тяжесть боев лежит на пехоте, поддержанные огнем артиллерии тактические группы как раз хорошо подходят для захвата укрепленных позиций. Минные поля все еще сковывают маневры техники, — указала разведка.

На Лимано-Купянском направлении украинские военные сообщали о фиксации признаков подготовки российских оккупантов к наступлению.

По словам представителя Восточной группировки войск Ильи Евлаша, на направлении, где еще недавно было затишье, потому что россияне заканчивали укреплять свои фортификационные сооружения, возобновляются боевые столкновения и участились авиаудары.

Эксперт Петр Черник указывает, что активность вражеской авиации является типичным примером поведения войск перед наступлением, “как по учебнику”.

В то же время за последние сутки, по данным Генштаба, на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не проводил.

РФ начинает привлекать стратегические резервы, вагнеровцы возвращаются

Чтобы компенсировать потери Россия начинает привлекать стратегические резервы.

В частности, на восточном направлении была развернута 25 армия. Ранее планировалось, что ее выведут из резерва зимой. Сейчас численность формирования составляет более 17 тысяч. Боевики заняли свои позиции вблизи Кременной.

— Их основная задача — держать это направление, но подготовленность этого личного состава остается на невысоком уровне. Эти военные были набраны по контракту или переведены из других подразделений, — сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

Вокруг Бахмута Донецкой области концентрируются боевики, которые еще недавно воевали в составе частной военной компании Вагнера. Об этом со ссылкой на ряд отчетов сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

Такие данные подтвердили в ВСУ, отметив, что бывшие вагнеровцы уже больше не несут и не будут нести серьезной угрозы.

По словам Евлаша, в Украину возвращаются “остатки от тех недобитков, которые остались после того, как вагнеровцы были разбиты в конце весны — начале лета”.

Рекорды ВСУ по уничтожению техники оккупантов

В сентябре Силы обороны уничтожили рекордное количество артиллерии и транспортных средств, отметил военный эксперт Александр Коваленко.

Так, украинскими защитниками было отминусовано 947 единиц российской артиллерии. Это обусловлено тем, что у россиян ускоряется деградация контрбатарейной борьбы, вследствие использования все более примитивных и отсталых артиллерийских средств, пояснил аналитик.

Также установлен рекорд по количеству уничтоженных транспортных средств россиян — 874 единицы.

Кроме того, в сентябре было уничтожено 63 вражеские РСЗО, что является вторым результатом за весь период полномасштабной войны.

— Таким образом, сентябрь закрывается с очень обнадеживающими показателями. Ведь те темпы и объемы, с которыми уничтожают российскую артиллерию, не дают возможности российскому ВПК не то чтобы полноценно компенсировать потери, а даже заводят их в глубокий минус, из которого можно будет выбраться только с помощью поставок из третьей страны, — подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что в сентябре установлен абсолютный рекорд по применению против Украины дронов-камикадзе Shahed-136 российскими оккупантами — 521.

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