Просування ЗСУ на сході та півдні, рекордне знищення техніки РФ: що відбулося на фронті за тиждень

Сили оборони України продовжують просуватися вперед на окремих ділянках фронту та завдавати втрат військам РФ.

За останній тиждень основні бої точились на півдні та сході України.

За даними британської розвідки, щоб стримати наступ українських військових, російські окупанти проводять локальні контратаки, але здебільшого вони непродумані і невдалі.

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Що відбулося на фронті протягом тижня

Військовий експерт Петро Черник відзначає, що фронт станом на зараз перебуває в стані стратегічної рутини.

За його словами, ЗСУ мають наразі два стратегічних завдання – на Бухмутському та Запорізькому напрямках.

Бахмутський напрямок. На сході українські захисники рухаються до оточення Бахмута Донецької області.

Зокрема, у ЗСУ повідомляли про успіхи захисників південніше Бахмута: поблизу Кліщіївки, Одрадівки та Шумів.

Українські військові намагаються завдати росіянам максимальних втрат у живій силі та техніці, виснажити ворога вздовж лінії фронту.

Запорізька область. Стратегічне завдання ЗСУ на півдні – вийти на Північне Приазов’я, тобто доторкнутись до Азовського моря.

Експерт Михайло Самусь в етері телемарафону відзначив, що основні бойові дії цього тижня у Запорізькій області відбувались в районі Новопрокопівки і Вербового.

Про локальні успіхи ЗСУ поблизу цих сіл повідомляла і естонська розвідка.

– Українці розширили і зміцнили плацдарм, а також вийшли до околиць сіл Новопрокопівка і Вербове. Основний тягар боїв лежить на піхоті, підтримані вогнем артилерії тактичні групи якраз добре підходять для захоплення укріплених позицій. Мінні поля все ще сковують маневри техніки, – вказала розвідка.

На Лимано-Куп’янському напрямку українські військові повідомляли про фіксацію ознак підготовки російських окупантів до наступу.

За словами речника Східного угруповання військ Іллі Євлаша, на напрямку, де ще донедавна було затишшя, тому що росіяни закінчували укріплювати свої фортифікаційні споруди, відновлюються бойові зіткнення та почастішали авіаудари.

Експерт Петро Черник вказує, що активність ворожої авіації є типовим прикладом поведінки військ перед наступом, “як за підручником”.

Водночас за останню добу, за даними Генштабу, на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не проводив.

РФ починає залучати стратегічні резерви, вагнерівці повертаються

Щоб компенсувати втрати Росія починає залучати стратегічні резерви.

Зокрема, на східному напрямку була розгорнута 25 армія. Раніше планувалось, що її виведуть з резерву взимку. Наразі чисельність формування становить понад 17 тисяч. Бойовики зайняли свої позиції поблизу Кремінної.

– Їхнє основне завдання – тримати цей напрямок, але підготовленість цього особового складу залишається на невисокому рівні. Ці військові були набрані за контрактом або переведені з інших підрозділів, – сказав начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Навколо Бахмута Донецької області концентруються бойовики, які ще донедавна воювали у складі приватної військової компанії Вагнера. Про це з посиланням на низку звітів повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.

Такі дані підтвердили у ЗСУ, зазначивши, що колишні вагнерівці вже більше не несуть і не будуть нести серйозної загрози.

За словами Євлаша, в Україну повертаються “залишки від тих недобитків, які залишились після того, як вагнерівці були розбиті наприкінці весни – на початку літа”.

Рекорди ЗСУ зі знищення техніки окупантів

У вересні Сили оборони знищили рекордну кількість артилерії та транспортних засобів, відзначив військовий експерт Олександр Коваленко.

Так, українськими захисниками було відмінусовано 947 одиниць російської артилерії. Це зумовлено тим, що у росіян прискорюється деградація контрбатарейної боротьби, внаслідок використання дедалі примітивніших і відсталих артилерійських засобів, пояснив аналітик.

Також встановлений рекорд за кількістю знищених транспортних засобів росіян – 874 одиниці.

Окрім того, у вересні було знищено 63 ворожі РСЗВ , що є другим результатом за весь період повномасштабної війни.

– Таким чином, вересень закривається з дуже обнадійливими показниками. Адже ті темпи й обсяги, з якими знищують російську артилерію, не дають можливості російському ВПК не те щоб повноцінно компенсувати втрати, а навіть заводять їх у глибокий мінус, з якого можна буде вибратися тільки за допомогою поставок із третьої країни, – підсумував експерт.

Раніше стало відомо, що у вересні встановлено абсолютний рекорд із застосування проти України дронів-камікадзе Shahed-136 російськими окупантами – 521.

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