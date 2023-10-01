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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

За вересень РФ випустила по Україні 521 дрон Shahed-136 – це рекорд

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

У вересні встановлено абсолютний рекорд із застосування проти України дронів-камікадзе Shahed-136 російськими окупантами – 521. Це з урахуванням 30 безпілотників, запущених напередодні ввечері, заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

За його словами, раніше рекорд було зафіксовано у травні 2023-го, коли РФ застосувала 413 дронів, після чого спостерігалося падіння інтенсивності: у червні – 197, у липні – 246, у серпні – 167.

– Я поки що не можу сказати, що такий показник є наслідком запуску виробництва Shahed-136 у РФ, оскільки, за наявною інформацією, у них із цим великі проблеми. Так, за перше півріччя 2023-го росіянами виключно на своїх потужностях, у замкненому циклі, планувалося видати дослідну партію дронів-камікадзе у 100 одиниць. Але вони не змогли цього зробити, – пояснив Коваленко.

Експерт зазначив, що виробництво дуже залежне від постачання контрабандних запчастин, тому в найближчій перспективі Росія навряд чи зможе вийти на замкнутий цикл, зберігаючи залежність від Ірану.

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Він вважає, що в певному сенсі РФ могла збільшити інтенсивність ударів за рахунок нарощування виробництва в Ірані, але тут теж є деякі нюанси.

– Річ у тім, що коли РФ звернулася до Ірану за поставками Shahed-136, виробничі потужності, що являли собою виключно ручне, а не автоматизоване складання, давали змогу на місяць збирати до 50 Shahed-136. До кінця 2022-го Іран зміг наростити виробництво до 100 Shahed-136 на місяць. Не виключено, що станом на травень цей показник сягав 150-200, – припустив експерт.

Коваленко нагадав, що в лютому, березні та квітні інтенсивність ударів була нижчою за 100 на місяць, тобто вже тоді в росіян була можливість накопичувати дрони, щоб збільшити атаки у вересні.

– І, найважливіше. Більша частина всіх ударів припадала у вересні на Одеську область, дунайську портову інфраструктуру та зернові хаби. Російські окупанти продовжують зерновий терор, використовуючи варіативні маршрути з пошуком напрямків із найменшою протиповітряною компонентою. І з урахуванням скорочення кількості збитих Shahed-136 їм це вдається, – зазначив Коваленко.

На його думку, це привід порушити питання про надання партнерами більшої кількості засобів ППО – як гарматного, так і зенітно-ракетного типу – для протидії Shahed-136.

У ніч проти 1 жовтня РФ атакувала Україну 30 ударними безпілотниками типу Shahed, 16 – вдалося знищити.

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Іран, атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Російська агресія, Росія
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