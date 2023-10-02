Трансформаторы и кабели: в Днепропетровской области оккупанты ударили по складу с энергооборудованием
В Днепропетровской области оккупационные войска РФ нанесли удар по складу с энергетическим оборудованием.
Об этом сообщили в компании ДТЭК.
– Враг нанес удар по складским помещениям ДТЭК в Днепропетровской области… Как бы враг ни пытался, у него не получится сорвать нашу подготовку к отопительному сезону, — отметили в компании.
Во время атаки оккупантов на склад были повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование.
Специалисты сейчас оценивают ущерб, а также планируют, как перекрыть потребности в уничтоженных материалах.
Ранее в Днепропетровской ОВА сообщали, что в ночь на 2 октября враг атаковал регион ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить над областью три беспилотника.
По данным Воздушных сил ВСУ, минувшей ночью оккупанты запустили по Украине семь ударных дронов Shahed с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, РФ). Силами и средствами Воздушных сил были уничтожены четыре Shahed-131/136.
Угроза новых атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины не исчезает. Как отмечали в Укрэнерго, магистральная сеть к зиме практически готова, однако массированные обстрелы могут изменить ситуацию. Поэтому энергетики рассматривают даже наихудшие сценарии.
Источник: ДТЭК, Днепропетровская ОВА, Воздушные силы ВСУ
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