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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Трансформатори і кабелі: на Дніпропетровщині окупанти вдарили по складу з енергообладнанням

Енергетика
Фото: Depositphotos

На Дніпропетровщині окупаційні війська РФ завдали удару по складу з енергетичним обладнанням.

Про це поінформували в компанії ДТЕК.

– Ворог завдав удару по складських приміщеннях ДТЕК у Дніпропетровській області… Як би ворог не намагався, у нього не вийде зірвати нашу підготовку до опалювального сезону, – наголосили в компанії.

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Під час атаки окупантів на склад було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання.

Фахівці наразі оцінюють збитки, а також планують, як перекрити потребу в знищених матеріалах.

Раніше в Дніпропетровській ОВА повідомляли, що в ніч на 2 жовтня ворог атакував регіон ударними дронами. Силам ППО вдалося збити над областю три безпілотники.

За даними Повітряних сил ЗСУ, минулої ночі окупанти запустили по Україні сім ударних дронів Shahed із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, РФ). Силами та засобами Повітряних сил було знищено чотири Shahed-131/136.

Загроза нових атак РФ на енергетичну інфраструктуру України не зникає. Як зазначали в Укренерго, магістральна мережа до зими практично готова, однак масовані обстріли можуть змінити ситуацію. Тому енергетики розглядають навіть найгірші сценарії.

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Джерело: ДТЕК, Дніпропетровська ОВА, Повітряні сили ЗСУ

Війна в Україні, Дрони, ДТЕК, Енергетика, Російська агресія
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Трансформатори і кабелі: на Дніпропетровщині окупанти вдарили по складу з енергообладнанням

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Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

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