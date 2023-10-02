Трансформатори і кабелі: на Дніпропетровщині окупанти вдарили по складу з енергообладнанням

На Дніпропетровщині окупаційні війська РФ завдали удару по складу з енергетичним обладнанням.

Про це поінформували в компанії ДТЕК.

– Ворог завдав удару по складських приміщеннях ДТЕК у Дніпропетровській області… Як би ворог не намагався, у нього не вийде зірвати нашу підготовку до опалювального сезону, – наголосили в компанії.

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Під час атаки окупантів на склад було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання.

Фахівці наразі оцінюють збитки, а також планують, як перекрити потребу в знищених матеріалах.

Раніше в Дніпропетровській ОВА повідомляли, що в ніч на 2 жовтня ворог атакував регіон ударними дронами. Силам ППО вдалося збити над областю три безпілотники.

За даними Повітряних сил ЗСУ, минулої ночі окупанти запустили по Україні сім ударних дронів Shahed із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, РФ). Силами та засобами Повітряних сил було знищено чотири Shahed-131/136.

Загроза нових атак РФ на енергетичну інфраструктуру України не зникає. Як зазначали в Укренерго, магістральна мережа до зими практично готова, однак масовані обстріли можуть змінити ситуацію. Тому енергетики розглядають навіть найгірші сценарії.

Джерело: ДТЕК, Дніпропетровська ОВА, Повітряні сили ЗСУ

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