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Анастасия Кожушко, редактор ленты

На Ставке бывают очень жесткие разговоры — Клименко

Ігор Клименко
Фото: МВД

Заседание Ставки — это закрытая встреча, и вся информация, которая там обсуждается, является закрытой. Впрочем, на Ставке бывают очень жесткие разговоры.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, отвечая на вопрос журналиста, о чем говорят за закрытыми дверями во время Ставки.

— Президент собирает в определенном месте членов Ставки. Мы заслушиваем командиров, которые находятся на местах, по боевым действиям, которые происходят, относительно наших позиций, какие задачи планируются на ближайшее время, — сказал он.

Клименко также рассказал, что на Ставке обсуждается логистическое и боевое обеспечение и все актуальные проблемы.

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— Например, после того как россияне массированно нас начинают обстреливать, мы разбираемся, где наши ошибки, где сильные стороны. Для докладов могут быть приглашены командующие различными родами войск. Иногда там бывает достаточно жесткий разговор, потому что все люди военные и мы в военном положении, — подчеркнул министр.

На вопрос журналиста, обсуждается ли на этом закрытом заседании окончание войны, Клименко ответил строго.

— Я об этом не буду говорить. Заседание Ставки — это закрытое заседание, и эта информация является закрытой, — подчеркнул глава МВД.

Напомним, на Ставке 9 сентября президент Владимир Зеленский и другие присутствующие обсудили план защиты энергетики и критической инфраструктуры от российских ракетных ударов, а также защиту портов Одесской области и инфраструктуры зернового коридора.

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Игорь Клименко, Война в Украине, МВД, Російська агресія
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