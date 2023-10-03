На Ставці бувають дуже жорсткі розмови – Клименко

Засідання Ставки — це закрита зустріч, і вся інформація, що там обговорюється, є закритою. Втім, на Ставці бувають дуже жорсткі розмови.

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, відповідаючи на запитання журналіста, про що говорять за зачиненими дверима під час Ставки.

– Президент збирає у визначеному місці членів Ставки. Ми заслуховуємо командирів, які перебувають на місцях, щодо бойових дій, які відбуваються, щодо наших позицій, які завдання плануються на найближчий час, – сказав він.

Клименко також розповів, що на Ставці обговорюється логістичне і бойове забезпечення та всі проблеми, які є актуальними.

Зараз дивляться

– Наприклад, після того як росіяни масовано нас починають обстрілювати, ми розбираємося, де наші помилки, де сильні сторони. Для доповідей можуть бути запрошені командувачі різних родів військ. Деколи там буває достатньо жорстка розмова, тому що всі люди військові і ми у воєнному стані, – наголосив міністр.

На запитання журналіста, чи обговорюється на цьому закритому засіданні закінчення війни, Клименко відповів суворо.

– Я про це не буду говорити. Засідання Ставки – це закрите засідання, і ця інформація є закритою, – наголосив глава МВС.

Нагадаємо, на Ставці 9 вересня президент Володимир Зеленський та інші присутні обговорили план захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ракетних ударів, а також захист портів Одещини та інфраструктури зернового коридору.

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