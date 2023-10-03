Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Ставці бувають дуже жорсткі розмови – Клименко

Ігор Клименко
Фото: МВС

Засідання Ставки — це закрита зустріч, і вся інформація, що там обговорюється, є закритою. Втім, на Ставці бувають дуже жорсткі розмови. 

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, відповідаючи на запитання журналіста, про що говорять за зачиненими дверима під час Ставки. 

– Президент збирає у визначеному місці членів Ставки. Ми заслуховуємо командирів, які перебувають на місцях, щодо бойових дій, які відбуваються, щодо наших позицій, які завдання плануються на найближчий час, – сказав він.

Клименко також розповів, що на Ставці обговорюється логістичне і бойове забезпечення та всі проблеми, які є актуальними.

Зараз дивляться

– Наприклад, після того як росіяни масовано нас починають обстрілювати, ми розбираємося, де наші помилки, де сильні сторони. Для доповідей можуть бути запрошені командувачі різних родів військ. Деколи там буває достатньо жорстка розмова, тому що всі люди військові і ми у воєнному стані, – наголосив міністр.  

На запитання журналіста, чи обговорюється на цьому закритому засіданні закінчення війни, Клименко відповів суворо. 

– Я про це не буду говорити. Засідання Ставки – це закрите засідання, і ця інформація є закритою, – наголосив глава МВС.

Нагадаємо, на Ставці 9 вересня президент Володимир Зеленський та інші присутні обговорили план захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ракетних ударів, а також захист портів Одещини та інфраструктури зернового коридору.

Читайте також
Штраф або кримінальна відповідальність: Клименко розповів, як каратимуть чоловіків, що втекли за кордон
Ігор Клименко

Ігор Клименко, Війна в Україні, МВС, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
І сумно, і смішно: у ГУР пояснили, для чого росіяни на авіабазі в Енгельсі намалювали літаки Ту-95
Ту-95 Tu-95mc
Віддали все, що могли: ЗМІ пишуть, що у Британії закінчилася потрібна Україні зброя
Велика Британія
Клименко пояснив, чому у тилових регіонах діє комендантська година
ніч киїів комендантська година
Штраф або кримінальна відповідальність: Клименко розповів, як каратимуть чоловіків, що втекли за кордон
Ігор Клименко
Військова допомога Україні триватиме незалежно від політичних змін у Конгресі – ЗМІ
Джо Байден

Завантаження

Ігри
Відео
Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
Військова допомога, відновлення та членство України в ЄС: що обговорили на зустрічі МЗС ЄС у Києві
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Обстріл АВДІЇВКИ! Група АЛЬФА полює НА ВОРОГА | Новини Факти ICTV за 03.10.2023
На Ставці бувають дуже жорсткі розмови – Клименко
Байден і Конгрес! Стійка ПІДТРИМКА України | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
На Ставці бувають дуже жорсткі розмови – Клименко
Мера Сум викрили на хабарі | У Києві руйнують пам’ятку архітектури | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
На Ставці бувають дуже жорсткі розмови – Клименко
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь