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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Лучше помогите оружием: в ВСУ отреагировали на заявление Уоллеса об усилении мобилизации

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

В Вооруженных силах Украины отреагировали на слова бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о мобилизации и что Украина “бережет молодежь”.

Председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире национального телемарафона Єдині новини заявил, что Украина сама решит, кого призывать на войну, а партнерам взамен лучше помочь нам с оружием.

– Кого призвать, мы решим сами, а вы нам помогите больше оружием, техническими средствами. А какую возрастную категорию, мы решим сами с учетом наших социальных срезов, наших возможностей потенциальных. И это знает на самом деле лучше всего наша Ставка главнокомандующего, Генеральный штаб, – сказал он.

Тимочко напомнил, что сейчас в Украине рассматривается законопроект о том, чтобы сократить возраст военнообязанных с 25 лет, но президент его еще не подписал.

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По мнению председателя совета резервистов у Зеленского для этого есть причины и мотивы.

Он также подчеркнул, что мы должны учитывать тот момент, что генофонд в любом случае нужно сохранять.

– С другой стороны, если на это оглядываться, то можно потерять целое государство. Возрастные категории у нас воюют абсолютно все те, кто добровольно пришли — и в 19, и в 20 лет, с согласия родителей, – подытожил Иван Тимочко.

Напомним, экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине нужно усилить мобилизацию, чтобы сохранить темп контрнаступления и не дать России времени на восстановление ресурсов.

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Бен Уоллес, ВСУ, контрнаступ, мобілізація
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