Краще допоможіть зброєю: в ЗСУ відреагували на заяву Воллеса щодо посилення мобілізації
В Збройних силах України відреагували на слова колишнього міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса щодо мобілізації й що Україна “береже молодь”.
Голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив, що Україна сама вирішить, кого призивати на війну, а партнерам натомість краще допомогти нам зі зброєю.
– Кого призвати, ми вирішимо самі, а ви нам допоможіть більше зброєю, технічними засобами. А яку вікові категорію, ми вирішимо більш самі з урахуванням наших соціальних зрізів, наших можливостей потенційних. І це знає насправді найкраще наша Ставка головнокомандувача, Генеральний штаб, – сказав він.
Тимочко нагадав, що наразі в Україні розглядається законопроєкт про те, щоб скоротити вік військовозобов’язаних з 25 років, але президент його ще не підписав.
На думку голови ради резервістів у Зеленського для цього є причини й мотиви.
Він також підкреслив, що ми маємо враховувати той момент, що генофонд в будь-якому випадку потрібно зберігати.
– З іншого боку, якщо на це оглядатися, то можна втратити цілу державу. Вікові категорії в нас воюють абсолютно всі ті, хто добровільно прийшли – і в 19, і у 20 років, за згодою батьків, – підсумував Іван Тимочко.
Нагадаємо, напередодні ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні потрібно посилити мобілізацію, щоб зберегти темп контрнаступу і не дати Росії часу на відновлення ресурсів.
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Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова