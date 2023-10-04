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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Краще допоможіть зброєю: в ЗСУ відреагували на заяву Воллеса щодо посилення мобілізації

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

В Збройних силах України відреагували на слова колишнього міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса щодо мобілізації й що Україна “береже молодь”. 

Голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив, що Україна сама вирішить, кого призивати на війну, а партнерам натомість краще допомогти нам зі зброєю. 

– Кого призвати, ми вирішимо самі, а ви нам допоможіть більше зброєю, технічними засобами. А яку вікові категорію, ми вирішимо більш самі з урахуванням наших соціальних зрізів, наших можливостей потенційних. І це знає насправді найкраще наша Ставка головнокомандувача, Генеральний штаб, – сказав він.

Тимочко нагадав, що наразі в Україні розглядається законопроєкт про те, щоб скоротити вік військовозобов’язаних з 25 років, але президент його ще не підписав.

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На думку голови ради резервістів у Зеленського для цього є причини й мотиви.

Він також підкреслив, що ми маємо враховувати той момент, що генофонд в будь-якому випадку потрібно зберігати.

– З іншого боку, якщо на це оглядатися, то можна втратити цілу державу. Вікові категорії в нас воюють абсолютно всі ті, хто добровільно прийшли –  і в 19, і у 20 років, за згодою батьків, – підсумував Іван Тимочко.

Нагадаємо, напередодні ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні потрібно посилити мобілізацію, щоб зберегти темп контрнаступу і не дати Росії часу на відновлення ресурсів.

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Бен Воллес, ЗСУ, контрнаступ, мобілізація
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