Каждый из них является мишенью. РФ постоянно перемещает корабли между портами – ВМС
Россияне пытаются рассредоточить свой корабельный состав в Черном море.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.
— Происходит постоянное рассредоточение корабельного состава. Они прекрасно понимают, что каждый из этих кораблей является для нас мишенью и, соответственно, постоянно их перемещают между несколькими портами. В первую очередь это Феодосия, Новороссийск и Севастополь. Севастополь — в меньшей степени, потому что эта акватория является для них более опасной, — сказал он.
По словам представителя ВМС, сейчас в Черном море пять кораблей, но среди них нет ракетоносителя.
В то же время теперь носители ракет появляются в Азовском море. Там сейчас один есть, но он разряжен.
Плетенчук добавил, что в целом есть немножко “изменение картинки”, но ситуация остается стабильной.
Ранее пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что после последних ударов ВСУ по объектам Черноморского флота РФ в Крыму корабли страны-агрессора ограничены в передвижении.
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