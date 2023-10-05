Каждый из них является мишенью. РФ постоянно перемещает корабли между портами – ВМС

Россияне пытаются рассредоточить свой корабельный состав в Черном море.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

— Происходит постоянное рассредоточение корабельного состава. Они прекрасно понимают, что каждый из этих кораблей является для нас мишенью и, соответственно, постоянно их перемещают между несколькими портами. В первую очередь это Феодосия, Новороссийск и Севастополь. Севастополь — в меньшей степени, потому что эта акватория является для них более опасной, — сказал он.

По словам представителя ВМС, сейчас в Черном море пять кораблей, но среди них нет ракетоносителя.

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В то же время теперь носители ракет появляются в Азовском море. Там сейчас один есть, но он разряжен.

Плетенчук добавил, что в целом есть немножко “изменение картинки”, но ситуация остается стабильной.

Ранее пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что после последних ударов ВСУ по объектам Черноморского флота РФ в Крыму корабли страны-агрессора ограничены в передвижении.

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