Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Ударил по лицу и в сердце: на Киевщине мужчина из-за ревности убил дочь и напал на сына
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Каждый из них является мишенью. РФ постоянно перемещает корабли между портами – ВМС

кораблі РФ
Фото: Depositphotos

Россияне пытаются рассредоточить свой корабельный состав в Черном море.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

— Происходит постоянное рассредоточение корабельного состава. Они прекрасно понимают, что каждый из этих кораблей является для нас мишенью и, соответственно, постоянно их перемещают между несколькими портами. В первую очередь это Феодосия, Новороссийск и Севастополь. Севастополь — в меньшей степени, потому что эта акватория является для них более опасной, — сказал он.

По словам представителя ВМС, сейчас в Черном море пять кораблей, но среди них нет ракетоносителя.

Сейчас смотрят

В то же время теперь носители ракет появляются в Азовском море. Там сейчас один есть, но он разряжен.

Плетенчук добавил, что в целом есть немножко “изменение картинки”, но ситуация остается стабильной.

Ранее пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что после последних ударов ВСУ по объектам Черноморского флота РФ в Крыму корабли страны-агрессора ограничены в передвижении.

Читайте также
Планирует обвинить Киев. РФ может подорвать суда с зерном на подходе к портам Украины – британская разведка
Зерновий коридор

Война в Украине, ВМС України, Украина, флот РФ, Чорноморський флот РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Сильные люди, сильная энергия демократии. Зеленский заявил, что уверен в поддержке США
Володимир Зеленський
Дополнительные средства ПВО и артиллерия. Зеленский обсудил с премьером Испании новый пакет поддержки
Зеленський Санчес
Оккупанты увеличили активность в районе Марьинки и Авдеевки – ВСУ
Бої на фронті
В Турции в этом месяце может пройти третья встреча по украинской Формуле мира – Bloomberg
Каждый из них является мишенью. РФ постоянно перемещает корабли между портами – ВМС
Более 26 тыс. украинцев считаются пропавшими без вести – МВД
Каждый из них является мишенью. РФ постоянно перемещает корабли между портами – ВМС

Загрузка

Игры
Видео
Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум

Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.

Оксана Михайлова
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Каждый из них является мишенью. РФ постоянно перемещает корабли между портами – ВМС
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Каждый из них является мишенью. РФ постоянно перемещает корабли между портами – ВМС
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Каждый из них является мишенью. РФ постоянно перемещает корабли между портами – ВМС
СБУ объявила подозрение оккупанту | Репортаж на линии огня | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Каждый из них является мишенью. РФ постоянно перемещает корабли между портами – ВМС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь