Кожен із них є мішенню. РФ постійно переміщує кораблі між портами – ВМС

Росіяни намагаються розосереджувати свій корабельний склад у Чорному морі.

Про це в етері телемарафону Єдині новини повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

– Відбувається постійне розосередження корабельного складу. Вони чудово розуміють, що кожен з цих кораблів є для нас мішенню, тож, відповідно, постійно їх переміщують між кількома портами. Передусім це Феодосія, Новоросійськ і Севастополь. Севастополь – меншою мірою, тому що ця акваторія є для них небезпечнішою, – сказав він.

За словами речника ВМС, наразі у Чорному морі п’ять кораблів, але серед них немає ракетоносія.

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Водночас тепер носії ракет з’являються в Азовському морі. Там зараз один є, але він розряджений.

Плетенчук додав, що загалом є трошки “зміна картинки”, проте ситуація залишається сталою.

Раніше речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк заявила, що після останніх ударів ЗСУ по об’єктах Чорноморського флоту РФ у Криму кораблі країни-агресора обмежені в пересуванні.

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