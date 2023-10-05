Планирует обвинить Киев. РФ может подорвать суда с зерном на подходе к портам Украины – британская разведка

Россия может атаковать гражданские суда в Черном море, в частности путем установки морских мин на подходах к портам Украины, чтобы помешать экспорту украинского зерна.

Об этом сообщает МИД Великобритании.

— Россия почти наверняка хочет избежать открытого потопления гражданских судов, возлагая на Украину ответственность за любые нападения на суда в Черном море, — говорится в сообщении.

Указано, что обнародуя оценку этих разведывательных данных, Великобритания стремится разоблачить тактику России и предотвратить любые подобные инциденты.

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Лондон создал разведывательные и наблюдательные возможности для мониторинга российской активности в Черном море. Эти возможности помогут идентифицировать и реагировать на любые дальнейшие российские нападения на гражданское судоходство или инфраструктуру, указывают в ведомстве.

— Мир наблюдает — и мы видим насквозь циничные попытки России возложить вину за свои атаки на Украину. Мы и наши союзники стоим вместе против Путина и его попыток нанести вред Украине, а затем и остальному миру, — сказал глава британского МИД Джеймс Клеверли.

В министерстве добавили, что после выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия повредила 130 объектов портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Рени. Агрессор уничтожил почти 300 тысяч тонн зерна – больше, чем весь объем, который Россия пообещала передать африканским странам, и достаточно, чтобы прокормить более 1,3 миллиона человек в течение года.

Ранее стало известно, что Германия планирует отправить в Украину дополнительные средства ПВО, чтобы помочь защитить поставки зерна от потенциальных атак РФ,

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