Оккупанты увеличили активность в районе Марьинки и Авдеевки – ВСУ

На Таврическом направлении оккупанты резко увеличили активность за последние сутки — произошло 41 боестолкновение, в частности враг пытается захватить Марьинку и окружить Авдеевку в Донецкой области, однако только несет огромные потери.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона Єдині новини.

— Оккупанты хотят всеми силами взять Марьинку, чтобы показать какой-то свой успех, и окружить, как всегда, Авдеевку. Им это не удается, но они будут пытаться, чтобы выйти на какое-то оперативное пространство. Это будет, как они думают, какое-то улучшение. Сейчас же получают только на орехи, несут потери, а наши воины стойко защищают и Авдеевку, и прилегающие населенные пункты, — объяснил военный.

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Он также заверил, что Силы обороны готовы к любым действиям врага, поскольку они не просто бездумно идут в наступление, а продвигаются постепенно, закрепляются и двигаются вперед.

По данным Штупуна, за сутки они выполнили 1 240 огневых задач, ликвидировав 309 оккупантов, трое сдались в плен.

— Если говорить о последних 5 сутках, то ежедневно враг теряет по более чем 250 человек. Также за эти дни сдались в плен около 30 оккупантов, — добавил он.

Полномасштабная война в Украине длится уже 589-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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