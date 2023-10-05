Окупанти збільшили активність у районі Мар’їнки та Авдіївки – ЗСУ

На Таврійському напрямку окупанти різко збільшили активність за останню добу – відбулося 41 бойове зіткнення, зокрема ворог намагається захопити Мар’їнку й оточити Авдіївку у Донецькій області, проте лише несе величезні втрати.

Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Окупанти хочуть усіма силами взяти Мар’їнку, щоб показати якийсь свій успіх, і оточити, як завжди, Авдіївку. Їм це не вдається, але вони намагатимуться, щоб вийти на якийсь оперативний простір. Це буде, як вони вважають, якесь покращення. Наразі ж отримують тільки на горіхи, зазнають втрат, а наші воїни стійко боронять і Авдіївку, і прилеглі населені пункти, – пояснив військовий.

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Він також запевнив, що Сили оборони готові до будь-яких дій ворога, оскільки вони не просто бездумно йдуть у наступ, а просуваються поступово, закріплюються та рухаються вперед.

За даними Штупуна, за добу вони виконали 1 240 вогневих завдань, ліквідувавши 309 окупантів, троє здалися у полон.

– Якщо говорити про останні 5 діб, то щодня ворог втрачає понад 250 осіб. Також за ці дні в полон здалися близько 30 окупантів, – додав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 589-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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