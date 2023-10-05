Планує звинуватити Київ. РФ може підірвати судна із зерном на підході до портів України – британська розвідка

Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі, зокрема шляхом встановлення морських мін на підходах до портів України, щоб перешкодити експорту українського зерна.

Про це повідомляє МЗС Великої Британії.

– Росія майже напевно хоче уникнути відкритого потоплення цивільних суден, натомість покладаючи на Україну відповідальність за будь-які напади на судна в Чорному морі, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що, оприлюднюючи оцінку цих розвідувальних даних, Велика Британія прагне викрити тактику Росії і запобігти будь-яким таким інцидентам.

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Лондон створив розвідувальні та спостережні можливості для моніторингу російської активності в Чорному морі. Ці можливості допоможуть ідентифікувати і реагувати на будь-які подальші російські напади на цивільне судноплавство або інфраструктуру, вказують у відомстві.

– Світ спостерігає – і ми бачимо наскрізь цинічні спроби Росії покласти провину за свої атаки на Україну. Ми та наші союзники стоїмо разом проти Путіна і його спроб завдати шкоди Україні, а відтак і решті світу, – сказав очільник британського МЗС Джеймс Клеверлі.

У міністерстві додали, що після виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія пошкодила 130 об’єктів портової інфраструктури в Одесі, Чорноморську та Рені. Агресор знищив майже 300 тисяч тонн зерна – більше, ніж увесь обсяг, який Росія пообіцяла передати африканським країнам, і достатньо, щоб прогодувати понад 1,3 мільйона людей протягом року.

Раніше стало відомом, що Німеччина планує відправити до України додаткові засоби ППО, щоб допомогти захистити постачання зерна від потенційних атак РФ,

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