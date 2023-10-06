Зеленский приоткрыл содержание 12-го пакета санкций ЕС против России

В Европейском союзе разрабатывают 12-й пакет санкций против России, который будет включать ограничения в отношении руководства российского Газпрома и ядерной отрасли России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-брифинга по итогам саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

— 12-й пакет санкций движется медленнее, к сожалению. Каждый шаг требует усилий. Мы над этим работаем, стараемся объединять усилия. 12-й пакет сложный, имеет громкие вопросы по санкциям, руководству Газпрома, ядерной отрасли России, — сказал он.

Глава государства добавил, что сейчас согласование нового санкционного пакета включает немало вызовов, но ежедневная работа даст желаемый и справедливый результат.

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Ранее украинский лидер заявлял, что во введении Европейским Союзом санкций против России наблюдается пауза, которая слишком затянулась.

Кроме того, по данным американского информагентства Bloomberg, в 12-й санкционный пакет ЕС против РФ может быть утвержден в первой половине октября, или уже на саммите США-ЕС, который запланирован на конец месяца.

Вместе с тем, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее указывал, что в новом пакете Европейскому союзу следует сосредоточиться на ограничениях против оборонной промышленности страны-агрессора и обхода действующих санкций.

Источник : Офис президента

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