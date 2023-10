Посилення ППО, санкції проти РФ і перша зустріч із главою Вірменії: підсумки саміту в Гранаді

У Гранаді, Іспанія, добіг кінця саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС), що є важливою дипломатичною подією для всієї Європи.

На цьому заході взяла участь українська делегація під керівництвом президента Володимира Зеленського.

Цей майданчик став чудовою можливістю для України встановити зв’язки та обговорити питання співпраці з найвпливовішими державами Європи, як то Німеччина, Франція, Британія чи Іспанія.

Про те, як минув саміт у Гранаді та з ким були проведені двосторонні зустрічі українською делегацією – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Саміт Європейської політичної спільноти – це форум, на якому представники країн Європи збираються для обговорення та координації своїх політичних і економічних стратегій.

Цей захід відкриває широкі можливості для співпраці, обміну ідеями та розробки спільних ініціатив, що сприяють політичній стабільності та економічному зростанню в регіоні та поза його межами.

Сам формат є ініціативою президент Франції Еммануеля Макрона, яку він запропонував у 2022 році, а вже його пропозицію підтримав Європейський союз. Перша така зустріч була проведена у Празі (Чехія), коли ж друга – у Кишиневі (Молдова).

За задумом, цей майданчик співпраці не є альтернативою розширення ЄС.

Президент Володимир Зеленський, який відвідав саміт на півдні Іспанії, казав, що для України цей захід є можливістю проговорити важливі безпекові питання напередодні зими, коли Росія, ймовірно, знову розпочне завдавати ударів по українській критичній інфраструктурі. Тому одним зі способів з убезпечення цих об’єктів є посилення протиповітряної оборони держави, в чому Україні можуть допомогти європейські партнери.

Крім того, український лідер говорив, що Україна має пропозиції щодо посилення архітектури безпеки в Європі, а також ініціативи щодо Чорноморського регіону, що стосується “спільної роботи з глобальної продовольчої безпеки та захисту мореплавства”.

– Звертаючись до лідерів у Гранаді, сказав, що кожен із нас представляє Європу. Ми можемо мати свої погляди та часом різні думки щодо тих чи інших європейських питань, але все одно ми всі – Європа. І це не просто про географію. Це про історію, мораль і безпеку, які ми поділяємо, – сказав президент України за підсумками саміту.

Серед публічних зустрічей відомо, що український президент встиг зустрітись з представниками влади Іспанії, на чиїй території проходив саміт – прем’єр-міністром Педро Санчесом та іспанським монархом Філіпом VI.

Також глава української держави зустрівся з лідерами передових держав Європи – прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Не менш важливими виявилися зустрічі глави української держави і з іншими європейськими лідерами. Так, відомо, що Зеленський зустрічався з прем’єр-міністрами Угорщини Віктором Орбаном, Хорватії Андреєм Пленковічем, Ліхтенштейну Даніелем Рішем, Люксембургу Ксав’єром Беттелем, Швеції Ульфом Крістерссоном і багатьма іншими.

До новинних заголовків також потрапила зустріч Зеленського та прем’єра Словаччини Людовіта Одора, який заявив, що його країна продовжить підтримувати Україну попри нещодавні заяви серед представників словацької влади про те, що допомогу офіційному Києву буде зупинено, а Банкову підштовхуватимуть до переговорів із Кремлем.

Крім того, Володимир Зеленський зміг зустрітись з керівництвом Європейського Союзу – очільницею Європейського парламенту Робертою Мецолою та головою Євроради Шарлем Мішелем.

Окремо варто відзначити першу зустріч президента України Зеленського із прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, який теж був присутній на саміті.

During our first-ever meeting, Armenian Prime Minister @NikolPashinyan and I focused on the security situation in the South Caucasus. Ukraine is interested in the region’s stability and friendly relations with its nations. We also discussed our bilateral cooperation and… pic.twitter.com/xtOB2XvXsl

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023