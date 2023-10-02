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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Зеленський до глав МЗС ЄС: Санкційного тиску на Росію замало, потрібно більше

Зеленський до глав МЗС ЄС: Санкційного тиску на Росію замало, потрібно більше

В активності Європейського Союзу щодо запровадження санкцій проти Російської Федерації спостерігається пауза, яка занадто затягнулась.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу в Києві.

– Санкційного тиску на Росію явно замало. Це видно насамперед зі зростання кількості ударних дронів та авіаударів російських терористів. Потрібно більше спільної роботи проти будь-яких форм і схем обходу Росією санкцій, – сказав він.

Глава держави додав, що постачання компонентів до РФ, яке посилює військове виробництво агресора, має бути припинено.

Зараз дивляться

– Це чіткий інтерес не тільки України, а кожного у світі, хто хоче якнайшвидшого завершення цієї війни. І я дякую тим із вас, хто вже потужно допомагає нам у протидії обходу санкцій, – заявив Зеленський.

Український лідер додав, що необхідно активізувати роботу і щодо нових санкційних пакетів Євросоюзу проти Росії.

– Оскільки будь-які санкційні паузи збільшують час російської агресії, а пауза після 11-го санкційного пакета вже занадто затягнулася, – наголосив він.

Президент каже, що сьогодні потрібні також і санкції проти російської атомної галузі, зокрема і за те, що Росія робить на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції.

Зокрема, Зеленський додав, що майбутні санкції з боку Євросоюзу мають стосуватись й інших секторів економіки Росії разом із розширенням тиску проти Ірану в чутливих для нього галузях, зокрема імпорту обладнання та хімікатів.

– Кожен іранський ударний дрон, що б’є по європейських містах в Україні, це причина для санкційного тиску, – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні у Києві проходить виїзне засідання глав міністерств закордонних справ країн Євросоюзу. Серед головних тем зустрічі, зокрема, інтеграція України в ЄС, підбиття проміжних підсумків щодо наданої допомоги нашій державі та посилення санкцій проти Росії.

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ЄС, Війна в Україні, Володимир Зеленський, санкції, Санкції проти Росії
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