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ООН направила экспертов на место ракетного удара по селу Гроза

Обстріл села Гроза, Харківська область
Фото: Нацполиция

Управление верховного комиссара ООН по правам человека развернуло полевую группу экспертов для расследования российской атаки по селу Гроза Харьковской области, в результате которой погибли минимум 52 человека.

Об этом сообщила спикер УВКПЧ Элизабет Тросселл.

— Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, который собственными глазами видел ужасные последствия таких ударов, глубоко шокирован и осуждает это убийство. Он направил на место происшествия полевую группу, чтобы пообщаться с выжившими и собрать дополнительную информацию, — подчеркнула она.

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По последним данным, количество жертв ракетного удара по селу Гроза 5 октября возросло до 52 человек — сегодня в больнице скончалась одна из пострадавших.

На месте трагедии продолжают работать подразделения ГСЧС. Также происходит идентификация тел погибших.

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Источник: CNN
Армия России, Война в Украине, Військові злочини, ООН, Ракетные удары России, Російська агресія, село Гроза, Харьковская область
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