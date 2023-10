ООН направила экспертов на место ракетного удара по селу Гроза

Управление верховного комиссара ООН по правам человека развернуло полевую группу экспертов для расследования российской атаки по селу Гроза Харьковской области, в результате которой погибли минимум 52 человека.

Об этом сообщила спикер УВКПЧ Элизабет Тросселл.

— Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, который собственными глазами видел ужасные последствия таких ударов, глубоко шокирован и осуждает это убийство. Он направил на место происшествия полевую группу, чтобы пообщаться с выжившими и собрать дополнительную информацию, — подчеркнула она.

#Ukraine: @volker_turk shocked and saddened by today’s attack – one of the deadliest in 20 months – which struck the village of Hroza in Kharkiv region. Dozens dead, including a child. Our human rights monitors will visit the site to gather information. Accountability is key.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) October 5, 2023