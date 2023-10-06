ООН направила экспертов на место ракетного удара по селу Гроза
Управление верховного комиссара ООН по правам человека развернуло полевую группу экспертов для расследования российской атаки по селу Гроза Харьковской области, в результате которой погибли минимум 52 человека.
Об этом сообщила спикер УВКПЧ Элизабет Тросселл.
— Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, который собственными глазами видел ужасные последствия таких ударов, глубоко шокирован и осуждает это убийство. Он направил на место происшествия полевую группу, чтобы пообщаться с выжившими и собрать дополнительную информацию, — подчеркнула она.
#Ukraine: @volker_turk shocked and saddened by today’s attack – one of the deadliest in 20 months – which struck the village of Hroza in Kharkiv region. Dozens dead, including a child. Our human rights monitors will visit the site to gather information. Accountability is key.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) October 5, 2023
По последним данным, количество жертв ракетного удара по селу Гроза 5 октября возросло до 52 человек — сегодня в больнице скончалась одна из пострадавших.
На месте трагедии продолжают работать подразделения ГСЧС. Также происходит идентификация тел погибших.
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