ООН направила експертів на місце ракетного удару по селу Гроза

Управління верховного комісара ООН з прав людини розгорнуло польову групу експертів для розслідування російської атаки по селу Гроза Харківської області, внаслідок якої загинуло щонайменше 52 людини.

Про це повідомила речниця УВКПЛ Елізабет Тросселл.

– Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, який на власні очі бачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко шокований і засуджує це вбивство. Він направив на місце події польову групу, щоб поспілкуватися з тими, хто вижив, і зібрати додаткову інформацію, – наголосила вона.

#Ukraine: @volker_turk shocked and saddened by today’s attack – one of the deadliest in 20 months – which struck the village of Hroza in Kharkiv region. Dozens dead, including a child. Our human rights monitors will visit the site to gather information. Accountability is key.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) October 5, 2023