ООН направила експертів на місце ракетного удару по селу Гроза
Управління верховного комісара ООН з прав людини розгорнуло польову групу експертів для розслідування російської атаки по селу Гроза Харківської області, внаслідок якої загинуло щонайменше 52 людини.
Про це повідомила речниця УВКПЛ Елізабет Тросселл.
– Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, який на власні очі бачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко шокований і засуджує це вбивство. Він направив на місце події польову групу, щоб поспілкуватися з тими, хто вижив, і зібрати додаткову інформацію, – наголосила вона.
#Ukraine: @volker_turk shocked and saddened by today’s attack – one of the deadliest in 20 months – which struck the village of Hroza in Kharkiv region. Dozens dead, including a child. Our human rights monitors will visit the site to gather information. Accountability is key.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) October 5, 2023
За останніми даними, кількість жертв ракетного удару по селу Гроза 5 жовтня зросла до 52 осіб – сьогодні у лікарні померла одна з постраждалих.
На місці трагедії продовжують працювати підрозділи ДСНС. Також відбувається ідентифікація тіл загиблих.
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