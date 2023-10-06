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Валентина Летяк, редакторка стрічки

ООН направила експертів на місце ракетного удару по селу Гроза

Обстріл села Гроза, Харківська область
Фото: Нацполіція

Управління верховного комісара ООН з прав людини розгорнуло польову групу експертів для розслідування російської атаки по селу Гроза Харківської області, внаслідок якої загинуло щонайменше 52 людини.

Про це повідомила речниця УВКПЛ Елізабет Тросселл.

– Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, який на власні очі бачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко шокований і засуджує це вбивство. Він направив на місце події польову групу, щоб поспілкуватися з тими, хто вижив, і зібрати додаткову інформацію, – наголосила вона.

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За останніми даними, кількість жертв ракетного удару по селу Гроза 5 жовтня зросла до 52 осіб – сьогодні у лікарні померла одна з постраждалих.

На місці трагедії продовжують працювати підрозділи ДСНС. Також відбувається ідентифікація тіл загиблих.

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Антоніу Гутерреш

Джерело: CNN
Армія Росії, Війна в Україні, Воєнні злочини, ООН, Ракетні удари Росії, Російська агресія, село Гроза, Харківська область
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