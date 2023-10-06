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Анна Голишевская, редактор ленты

Ракета Буревестник: характеристики оружия, которым РФ пугает мир

Ракета Буревестник: характеристики оружия, которым РФ пугает мир

Российский президент Владимир Путин снова начал пугать мир ядерным оружием. Так, глава Кремля заявил, что Россия вроде бы успешно опробовала новые ядерные ракеты. Речь идет о ракетах типа Буревестник, которые способны нести ядерный боезаряд. Что известно о ракете Буревестник: основные характеристики и особенности – читайте в материале.

Ракета Буревестник: характеристики оружия

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что ракета Буревестник – это российская разработка ракеты с ядерным двигателем. Еще в Советском Союзе эту идею пытались воплотить, однако со временем от нее отказались. Ведь поставить ядерный реактор, который будет производить тепло, который разными способами будет использоваться, технически крайне сложно.

Однако впоследствии россияне вернулись к этой идее и решили, что такую ракету можно сделать. Однако пока ни разу она не взлетела. Ведь технически – это очень трудная задача.

Во-первых, в ней – довольно тяжелый двигатель. Он гораздо тяжелее, чем двигатель обычного типа. Также он должен охлаждаться, как любой ядерный реактор.

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Поэтому я считаю, что им (российским разработчикам, – Ред.) важно рассказывать о том, что ракета Буревестник – невероятно современная разработка, чтобы удовлетворить Путина.

Пока инженеры пытались совершить более 10 пусков этой ракеты. И ни один из них не увенчался успехом, – добавил эксперт.

Ракета Буревестник: почему нет полной информации о характеристиках оружия

Подробные характеристики оружия российские разработчики не афишируют.

На сайтах местных СМИ пишут о неограниченной дальности, чаще – по словам президента России.

Ряд российских СМИ утверждают, что штормовая птица (перевод Буревестника с русского) способна преодолеть практически все системы перехвата. Его технические свойства классифицируются как секретные.

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