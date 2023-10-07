Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Ракеты летели на Ивано-Франковск: что известно о взрывах в области
Ночь масштабных пожаров в РФ: пылало в Москве, Подмосковье и Ярославской области
Огнем охвачено 50 тыс. кв. м: в Петербурге горит склад компании Wildberries
Польша не будет депортировать военнообязанных украинцев, но готова на другой шаг — Коваль
Срочно
Уничтожены две ракеты Х-101/Х-555, но есть прилеты: что известно об ударах по Днепру
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Как украинцам получать пенсию за границей: алгоритм действий и необходимые документы

пенсіонер
Фото: Pixabay

Украинцы, которые из-за войны или по другим причинам выехали за границу и достигли там пенсионного возраста, могут оформить пенсионные выплаты дистанционно — на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Факты ICTV разбирались, как украинец может оформить и получать свою пенсию за рубежом, какие документы для этого понадобятся и куда обращаться.

Как оформить украинскую пенсию за границей — алгоритм действий

Сейчас смотрят

Начать работу по оформлению пенсии на вебпортале Пенсионного фонда Украины по этой ссылке: https://portal.pfu.gov.ua/.

Там надо выбрать вкладку — Заявление о назначении пенсии. Внимательно ознакомиться с информацией, а затем перейти по ссылке Вход.

Как получить украинскую пенсию за границей во время войны — правила и инструкцияВойти в личный кабинет можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Если вы не имеете электронной подписи, ее также можно создать онлайн и бесплатно. Подробнее в видеоинструкции по ссылке.

Отметим, что все поля при регистрации обязательны для заполнения.

Как получить украинскую пенсию за границей во время войны — правила и инструкция

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Шаг 1: в разделе О пенсионном обеспечении выберите вкладку Заявление на назначение пенсии. Выберите способ получения сообщений об обработке вашего заявления — дистанционное информирование.

Нажмите Продолжить и выберите вид пенсии, например — Пенсия по возрасту.

Шаг 2: далее необходимо пройти опрос анкеты для заполнения обращения и дать согласие на передачу и обработку своих персональных данных. Необходимо поставить соответствующие отметки.

Шаг 3: к онлайн-заявлению надо прикрепить сканированные копии необходимых документов, подготовленных в соответствии с требованиями по сканированных копий документов. Перед формированием заявления будет приведен перечень.

После этих этапов на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. При необходимости, форму заявления можно отредактировать.

Чтобы завершить все операции, заявление нужно подписать с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд Украины — нажмите кнопку Подписать и отправить в ПФУ.

Заявитель будет получать информацию о состоянии обработки заявления и соответствующее решение.

Читайте также
Могут ли получать пенсии те, кто выехал за границу во время войны: объяснение
пенсіонер

Какие документы нужны для оформления пенсии за границей

Во время регистрации понадобятся следующие документы:

  • паспорт;
  • регистрационный номер налогоплательщика (ИНН, идентификационный номер);
  • трудовая книжка и документы, подтверждающие стаж (в случае отсутствия трудовой книжки или записей в ней);
  • военный билет (при необходимости);
  • справка о заработной плате до 01.07.2000 года;
  • справка о льготном характере работы (при наличии льготного стажа);
  • диплом или документ, подтверждающий периоды обучения на дневной форме.
Читайте также
Пенсия по возрасту: какой страховой стаж надо иметь, чтобы выйти на пенсию в 2024 году
пенсіонер

Как получать пенсию за рубежом

Дистанционно оформить пенсию — это, безусловно, очень удобно для украинцев за рубежом. Однако следует знать, что пенсию вы можете оформить, но начислять ее будут на банковскую карту.

Получать пенсию можно как на физическую, так и на виртуальную карту любого украинского банка. К счастью, многие банки предлагают онлайн-оформление карты.

Например, это можно сделать в Приватбанке, Ощадбанке, Универсалбанке и других.

Уполномоченные банки, через которые происходит выплата пенсий.

Читайте также
Какая минимальная пенсия в Украине 2023: сумма после индексации
Как украинцам получать пенсию за границей: алгоритм действий и необходимые документы

Источник: Минсоцполитики
Пенсійний фонд, Пенсіонери, Пенсия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украинцы могут оформить пенсию дистанционно: куда обращаться и какие документы необходимы
літній чоловік, дівчина
Какие виды льгот могут получить пенсионеры в Украине в 2024 году: список
літній чоловік, телефон
Перенос не планируем: Жолнович рассказала, как будет происходить индексация пенсий
Жолнович
В 2024 году правительство проиндексирует пенсии: в Минсоцполитики сообщили, на сколько вырастут выплаты
пенсія гроші
Утеря пенсионного удостоверения – что делать и куда обращаться
Як відповити пенсійне посвідчення

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь