Как украинцам получать пенсию за границей: алгоритм действий и необходимые документы

Украинцы, которые из-за войны или по другим причинам выехали за границу и достигли там пенсионного возраста, могут оформить пенсионные выплаты дистанционно — на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Факты ICTV разбирались, как украинец может оформить и получать свою пенсию за рубежом, какие документы для этого понадобятся и куда обращаться.

Как оформить украинскую пенсию за границей — алгоритм действий

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Начать работу по оформлению пенсии на вебпортале Пенсионного фонда Украины по этой ссылке: https://portal.pfu.gov.ua/.

Там надо выбрать вкладку — Заявление о назначении пенсии. Внимательно ознакомиться с информацией, а затем перейти по ссылке Вход.

Войти в личный кабинет можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Если вы не имеете электронной подписи, ее также можно создать онлайн и бесплатно. Подробнее в видеоинструкции по ссылке.

Отметим, что все поля при регистрации обязательны для заполнения.

Шаг 1: в разделе О пенсионном обеспечении выберите вкладку Заявление на назначение пенсии. Выберите способ получения сообщений об обработке вашего заявления — дистанционное информирование.

Нажмите Продолжить и выберите вид пенсии, например — Пенсия по возрасту.

Шаг 2: далее необходимо пройти опрос анкеты для заполнения обращения и дать согласие на передачу и обработку своих персональных данных. Необходимо поставить соответствующие отметки.

Шаг 3: к онлайн-заявлению надо прикрепить сканированные копии необходимых документов, подготовленных в соответствии с требованиями по сканированных копий документов. Перед формированием заявления будет приведен перечень.

После этих этапов на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. При необходимости, форму заявления можно отредактировать.

Чтобы завершить все операции, заявление нужно подписать с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд Украины — нажмите кнопку Подписать и отправить в ПФУ.

Заявитель будет получать информацию о состоянии обработки заявления и соответствующее решение.

Какие документы нужны для оформления пенсии за границей

Во время регистрации понадобятся следующие документы:

паспорт;

регистрационный номер налогоплательщика (ИНН, идентификационный номер);

трудовая книжка и документы, подтверждающие стаж (в случае отсутствия трудовой книжки или записей в ней);

военный билет (при необходимости);

справка о заработной плате до 01.07.2000 года;

справка о льготном характере работы (при наличии льготного стажа);

диплом или документ, подтверждающий периоды обучения на дневной форме.

Как получать пенсию за рубежом

Дистанционно оформить пенсию — это, безусловно, очень удобно для украинцев за рубежом. Однако следует знать, что пенсию вы можете оформить, но начислять ее будут на банковскую карту.

Получать пенсию можно как на физическую, так и на виртуальную карту любого украинского банка. К счастью, многие банки предлагают онлайн-оформление карты.

Например, это можно сделать в Приватбанке, Ощадбанке, Универсалбанке и других.

Уполномоченные банки, через которые происходит выплата пенсий.

Источник : Минсоцполитики

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