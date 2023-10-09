Оккупанты усиливают минные поля в Запорожской области — ISW

Россияне усиливают минные поля в районе Работино — Вербовое Запорожской области.

По мнению аналитиком Института изучения войны (ISW), так оккупанты намереваются сдержать контрнаступление Сил обороны Украины.

Российские военкоры утверждают, что оккупанты начали разминирование ранее зачищенных участков на линии Работино — Вербовое с целью обеспечения тактической внезапности.

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По словам блогеров, в последние дни интенсивное минирование замедлило продвижение украинской военной техники на этих участках. Кроме того, еще один военкор утверждает, что российские войска якобы активизировали тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области с целью растянуть украинскую оборону и рассредоточить внимание ВСУ.

Пресс-секретарь Таврийской группировки войск ВСУ Александр Штупун заявил, что россияне пытаются задержать украинские силы на Авдеевском и Марьинском направлениях и не дать Силам обороны перебросить резервы на Запорожское направление.

Источник : ISW

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