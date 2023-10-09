Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Значительных разрушений нет: в Черкасском районе приземлили семь дронов
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Украина
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

Оккупанты усиливают минные поля в Запорожской области — ISW

російські окупанти

Россияне усиливают минные поля в районе Работино — Вербовое Запорожской области.

По мнению аналитиком Института изучения войны (ISW), так оккупанты намереваются сдержать контрнаступление Сил обороны Украины.

Российские военкоры утверждают, что оккупанты начали разминирование ранее зачищенных участков на линии Работино — Вербовое с целью обеспечения тактической внезапности.

Сейчас смотрят

По словам блогеров, в последние дни интенсивное минирование замедлило продвижение украинской военной техники на этих участках. Кроме того, еще один военкор утверждает, что российские войска якобы активизировали тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области с целью растянуть украинскую оборону и рассредоточить внимание ВСУ.

Пресс-секретарь Таврийской группировки войск ВСУ Александр Штупун заявил, что россияне пытаются задержать украинские силы на Авдеевском и Марьинском направлениях и не дать Силам обороны перебросить резервы на Запорожское направление.

Читайте также
ВСУ могли продвинуться вблизи двух населенных пунктов на Запорожье — ISW
військова техніка, ЗСУ, війна

Источник: ISW
Война в Украине, Запорожская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Херсоне слышны взрывы: что известно
Вибух
Разведка Британии: международная изоляция и санкции укрепят связи России с Ираном
БПЛА Shahed
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 09.10.2023
DeepStateMap
Ночные взрывы в Херсоне и военные действия в Израиле: главные события ночи 9 октября
Оккупанты усиливают минные поля в Запорожской области — ISW
ВСУ могли продвинуться вблизи двух населенных пунктов на Запорожье — ISW
військова техніка, ЗСУ, війна

Загрузка

Игры
Видео
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых

Утренний обстрел Харькова: погиб 10-летний мальчик и по меньшей мере 25 раненых.

Марта Бондаренко
Погибали целыми семьями: детали страшной трагедии в Грозе
Оккупанты усиливают минные поля в Запорожской области — ISW
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины
Оккупанты усиливают минные поля в Запорожской области — ISW
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Оккупанты усиливают минные поля в Запорожской области — ISW
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Оккупанты усиливают минные поля в Запорожской области — ISW
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь