ВСУ могли продвинуться вблизи двух населенных пунктов на Запорожье — ISW

8 октября Силы обороны Украины продолжили контрнаступательные операции в районе Бахмута и незначительно продвинулись на западе Запорожской области.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

На опубликованных 8 октября геолокационных кадрах видно, что ВСУ добились незначительных успехов к северу от Новопрокоповки. А один из российских военкоров утверждает, что украинские войска продвинулись и в районе н.п. Копани.

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Украинский Генштаб сообщил, что Силы обороны достигли частичного успеха к северо-востоку от Андреевки (7 км к юго-западу от Бахмута), а российские источники утверждают, что украинские войска ведут бои в районе Андреевки и Курдюмовки (11 км к юго-западу от Бахмута).

Пресс-секретарь Таврической группировки ВСУ полковник Александр Штупун заявил, что в последние несколько дней из-за плохой погоды снизилась активность российских беспилотников и авиации.

Российские военные блогеры также отмечают снижение работы российской разведывательной авиации из-за ухудшения погоды и говорят, что ВСУ замедлили контрнаступление.

А представитель Восточной группировки войск Украины капитан Илья Евлаш заявил, что погода не помешает контрнаступлению Украины, хотя сказывается на работе беспилотников и авиации.

Источник : ISW

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