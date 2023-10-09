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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

ВАСК закрыл дело Роттердам+ из-за истечения сроков расследования

ВАКС

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 9 октября во время подготовительного рассмотрения приняла решение о закрытии дела Роттердам+, причина — истечение срока досудебного расследования после объявления подозрений.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры не согласен с решением ВАКС, вынесенным с особым мнением одного из судей коллегии, и обжалует его в суде апелляционной инстанции.

14 марта 2023 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении шести лиц, причастных к внедрению так называемой формулы Роттердам+.

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По оценке следствия, ее реализация привела к нанесению в течение 2016-2017 годов 19,357 млрд грн убытков потребителям электроэнергии.

Прокурором также заявлен гражданский иск о возмещении вреда, причиненного уголовным правонарушением государству на сумму 19,357 млрд грн.

Полный текст постановления ВАКС обещают обнародовать 13 октября.

Несколько раз в этом резонансном производстве принимались решения о закрытии. Но в конце октября 20220 года Высший антикоррупционный суд возобновил расследование схемы поставки угля Роттердам+, а НАБУ и САП объявили 15 новых подозрений.

Что такое формула Роттердам+

С марта 2016 года НКРЭКУ определяла оптовую рыночную цену на электроэнергию по новой методике. Стоимость угля в производстве считалась по формуле стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его поставки в Украину. При этом львиную долю угля ТЭС покупали не в Нидерландах, а в Украине, РФ или на ВОТ.

Благодаря этой формуле энергокомпании продавали электроэнергию дороже.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу Роттердам+ сообщили о подозрении шести лицам. По данным следствия, эта формула создала условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии.

Они также не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.

С 1 июля 2020 года Украина перешла на новый рынок электроэнергии, а формула Роттердам+ прекратила действовать.

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Вугілля

Фото: ВАКС

Источник: САП
Антикорупційний суд, вугілля, электроэнергия, НАБУ, Роттердам +, САП
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