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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

ВАСК закрив справу Роттердам+ через завершення термінів розслідування

ВАКС

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 9 жовтня під час підготовчого розгляду ухвалила рішення про закриття справи Роттердам+, причина – закінчення терміну досудового розслідування після оголошення підозр.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не згодний з рішенням ВАКС, винесеним із окремою думкою одного з суддів колегії, та оскаржить його у суді апеляційної інстанції.

14 березня 2023 року прокурори САП скерували до суду обвинувальний акт щодо шести осіб, причетних до запровадження так званої формули Роттердам+.

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За оцінкою слідства, її реалізація призвела до завдання протягом 2016-2017 років 19,357 млрд грн збитків споживачам електроенергії.

Прокурором також заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням державі на суму 19,357 млрд грн.

Повний текст постанови ВАКС обіцяють оприлюднити 13 жовтня.

Кілька разів у цьому резонансному провадженні ухвалювались рішення про закриття. Проте наприкінці жовтня 20220 року Вищий антикорупційний суд поновив розслідування схеми постачання вугілля Роттердам+, а НАБУ і САП оголосили 15 нових підозр.

Що таке формула Роттердам+

З березня 2016 року НКРЕКП визначала оптову ціну на електроенергію за новою методикою. Вартість вугілля у виробництві рахувалась за формулою вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його постачання до України. Водночас левову частку вугілля ТЕС купляли не в Нідерландах, а в Україні, РФ або на ТОТ.

Завдяки цій формулі енергокомпанії продавали електроенергію дорожче.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі Роттердам+ повідомили про підозру шістьом особам. За даними слідства, ця формула створила умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії.

Вони також не знайшли документального підтвердження того, що вугілля в Україну потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах.

Із 1 липня 2020 року Україна перейшла на новий ринок електроенергії, а формула Роттердам+ припинила діяти.

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Вугілля

Фото: ВАКС

Джерело: САП
Антикорупційний суд, вугілля, електроенергія, НАБУ, Роттердам +, САП
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