Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Значительных разрушений нет: в Черкасском районе приземлили семь дронов
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Впервые с апреля. РФ перебросила в Мариуполь новые резервы — Андрющенко

російські окупанти
Фото: Getty Images

Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район до 5 тысяч оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Очередной резерв живой силы переведен в Мариуполь и район. Зафиксировано прибытие вновь сформированных и/или новонабранных российских подразделений. На шевронах — две пушки. В целом речь идет о количестве до 5 тысяч, — говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, последнее подобное введение новых резервов фиксировалось в апреле 2023 года.

Сейчас смотрят
Впервые с апреля. РФ перебросила в Мариуполь новые резервы — Андрющенко
Впервые с апреля. РФ перебросила в Мариуполь новые резервы — Андрющенко
Впервые с апреля. РФ перебросила в Мариуполь новые резервы — Андрющенко
Впервые с апреля. РФ перебросила в Мариуполь новые резервы — Андрющенко

Кроме того, россияне усилили перемещение систем ПВО в городе и вокруг уже без соблюдения глобальных мер безопасности.

— Вдоль побережья от с. Мелекино в направлении Бердянска фиксируем дополнительное развертывание систем связи, — добавил советник мэра.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что россияне усиливают минные поля в районе Роботино — Вербово Запорожской области.

Читайте также
Карта боевых действий на 09.10.2023 — ситуация на фронте
Бої на фронті

Война в Украине, Донецкая область, Мариуполь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Херсоне слышны взрывы: что известно
Вибух
Разведка Британии: международная изоляция и санкции укрепят связи России с Ираном
БПЛА Shahed
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 09.10.2023
DeepStateMap
Оккупанты усиливают минные поля в Запорожской области — ISW
російські окупанти
Ночные взрывы в Херсоне и военные действия в Израиле: главные события ночи 9 октября
Впервые с апреля. РФ перебросила в Мариуполь новые резервы — Андрющенко

Загрузка

Игры
Видео
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых

Утренний обстрел Харькова: погиб 10-летний мальчик и по меньшей мере 25 раненых.

Марта Бондаренко
Погибали целыми семьями: детали страшной трагедии в Грозе
Впервые с апреля. РФ перебросила в Мариуполь новые резервы — Андрющенко
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины
Впервые с апреля. РФ перебросила в Мариуполь новые резервы — Андрющенко
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Впервые с апреля. РФ перебросила в Мариуполь новые резервы — Андрющенко
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Впервые с апреля. РФ перебросила в Мариуполь новые резервы — Андрющенко
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь