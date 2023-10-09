Впервые с апреля. РФ перебросила в Мариуполь новые резервы — Андрющенко

Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район до 5 тысяч оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Очередной резерв живой силы переведен в Мариуполь и район. Зафиксировано прибытие вновь сформированных и/или новонабранных российских подразделений. На шевронах — две пушки. В целом речь идет о количестве до 5 тысяч, — говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, последнее подобное введение новых резервов фиксировалось в апреле 2023 года.

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Кроме того, россияне усилили перемещение систем ПВО в городе и вокруг уже без соблюдения глобальных мер безопасности.

— Вдоль побережья от с. Мелекино в направлении Бердянска фиксируем дополнительное развертывание систем связи, — добавил советник мэра.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что россияне усиливают минные поля в районе Роботино — Вербово Запорожской области.

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