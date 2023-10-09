Вперше з квітня. РФ перекинула в Маріуполь нові резерви – Андрющенко

Росія перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район до 5 тисяч окупантів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Черговий резерв живої сили переведено у Маріуполь та район. Зафіксовано прибуття новосформованих та/або новонабраних російських підрозділів. На шевронах – дві гармати. Загалом мова йде про кількість до 5 тисяч, – йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, останнє подібне введення нових резервів фіксувалось в квітні 2023 року.

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Крім того, росіяни посилили переміщення систем ППО в місті та навколо вже без дотримання глобальних заходів безпеки.

– Вздовж узбережжя від с. Мелекіно в напрям Бердянська фіксуємо додаткове розгортання систем зв’язку, – додав радник мера.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що росіяни посилюють мінні поля в районі Роботине – Вербове Запорізької області.

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