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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ могли просунутися поблизу двох населених пунктів на Запоріжжі – ISW

військова техніка, ЗСУ, війна
Фото: Генштаб ЗСУ

8 жовтня Сили оборони України продовжили контрнаступальні операції в районі Бахмута і незначно просунулися на заході Запорізької області.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

На опублікованих 8 жовтня геолокаційних кадрах видно, що ЗСУ домоглися незначних успіхів на північ від Новопрокопівки. А один із російських військкор стверджує, що українські війська просунулися і в районі Копані.

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Контрнаступ – ЗСУ могли просунутися на Запоріжжі

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Український Генштаб повідомив, що Сили оборони досягли часткового успіху на північний схід від Андріївки (7 км на південний захід від Бахмута), а російські джерела стверджують, що українські війська ведуть бої в районі Андріївки та Курдюмівки (11 км на південний захід від Бахмута).

Прессекретар Таврійського угруповання ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що останніми кількома днями через погану погоду знизилася активність російських безпілотників і авіації.

Російські військові блогери також відзначають зниження роботи російської розвідувальної авіації через погіршення погоди, і кажуть, що ЗСУ сповільнили контрнаступ.

А представник Східного угруповання військ України капітан Ілля Євлаш заявив, що погода не завадить контрнаступу України, хоча позначається на роботі безпілотників і авіації.

Джерело: ISW
Війна в Україні, Запорізька область, контрнаступ
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