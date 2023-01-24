Январь, 24 в 10:10

Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала с закупками продуктов для украинской армии.

О таком решении проинформировали в пресс-службе Минобороны Украины.

Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины. Министр обороны Алексей Резников поддержал отставку своего заместителя и обратился к Кабинету министров с соответствующим представлением.

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В Минобороны уточнили, что Шаповалов увольняется, чтобы не создавать угроз для обеспечения ВСУ. В то же время в ведомстве назвали все обвинения “пищевого” скандала безосновательными.

– Вячеслав Шаповалов… попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания. Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованы и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла, — подчеркивается в сообщении.

В Минобороны считают, что увольнение замминистра позволит “сохранить доверие общества и международных партнеров”, а также обеспечит объективность в ходе возможных расследований.

В министерстве отметили, что за время работы Вячеслава Шаповалова в должности заместителя удалось наладить работу в условиях полномасштабной войны и реализовать ряд реформ, несмотря на “безумное сопротивление”:

провести демонополизацию услуги питания ВСУ;

уничтожить монополию в секторе обеспечения горюче-смазочными материалами, где ранее существовала зависимость от одного поставщика;

накопить в резервах ВСУ четверть миллиона бронежилетов и более 150 тыс. шлемов, в том числе украинских производителей;

накопить на складах сотни тысяч комплектов зимней и летней формы, других предметов обеспечения;

в рамках реформы закупок создано агентство для обеспечения тыловых потребностей.

Кроме того, Шаповалов минувшей зимой активизировал приведение в порядок активов Минобороны.

– Вместе с Госкадастром сделаны мощные шаги по цифровизации информации по земельным участкам и недвижимости. Совместно с юридическими войсками было возвращено тысячи гектаров земель и украденные у оборонного ведомства здания. Этот процесс стал системным, – отметили в министерстве.

В Минобороны поблагодарили Вячеслава Шаповалова за работу и выразили уверенность, что “информационные волны утихнут и будет достигнута справедливость”.

В ведомстве подчеркнули, что соблюдают принцип нулевой толерантности к коррупции, а потому обеспечат прозрачность проверок.

Вячеслав Шаповалов был назначен Кабмином на должность замминистра обороны 17 ноября 2021 года. До этого он работал заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Что известно о “пищевом” скандале

На прошлой неделе СМИ обнародовали информацию, что Министерство обороны Украины якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным в 2-3 раза ценам (по сравнению с ценами в киевских супермаркетах).

Речь шла об обеспечении воинских частей, дислоцированных в отдаленных от линии столкновения областях: Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской.

В ответ на публикацию СМИ в Минобороны подчеркнули, что эти сведения “распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение”. Ведомство обратилось в Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с просьбой провести заседание по закупкам питания для военных.

Кроме того, Минобороны заявило, что готовит материалы в Службу безопасности для расследования “распространения заведомо ложных сведений, причиняющих вред интересам обороны в особый период”.

Министр обороны Алексей Резников также опровергал информацию о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Между тем, в компании ООО Актив компании, фигурирующей в скандале, объяснили, что зафиксированные в договоре цены включают в себя не только цену за сам товар, но и транспортировку продуктов по Украине по заявке воинской части, а также обновление продуктов питания, у которых завершается срок годности.

Известно, что НАБУ и САП открыли уголовное производство по закупке продуктов питания для армии. В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что начали расследование еще до резонанса в СМИ.