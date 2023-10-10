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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Неякісні бронежилети на 250 млн грн: експосадовцям Міноборони оголосили нову підозру

Міністерство оборони України
Фото: Міноборони

Колишнім посадовцям Міністерства оборони України повідомлено про нову підозру. Цього разу – через закупівлю неякісних бронежилетів на 250 млн грн.

Про деталі поінформували в Офісі генпрокурора та Державному бюро розслідувань.

Йдеться про ексзаступника міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, та в.о. керівника одного з департаментів Міноборони. Їхні прізвища не озвучуються.

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У чому підозрюють колишніх посадовців

Справа стосується розтрати понад 250 млн грн, які були виділені на закупівлю бронежилетів з державного бюджету.

За версією слідства, двоє посадовців міністерства замовили за кордоном неякісні бронежилети. При цьому була здійснена стовідсоткова передоплата.

Крім того, було порушено процедуру контролю за якістю товару, яка прописана в інструкції Міноборони.

– У результаті Збройні сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю. Це призвело не лише до втрати 250 млн грн, а й до підриву обороноздатності країни, – наголосили в ДБР.

В Офісі генпрокурора повідомили, що амуніцію закуповували за завищеними цінами. І підозрювані змушували підлеглих приймати неякісні бронежилети на військові склади.

Крім того, проводилися повторні випробування бронепластин, які не витримали первинних випробувань.

За висновком експертиз, амуніція не відповідає вимогам IV класу бронежилетів і не може забезпечити захист військових.

Колишнім посадовцям оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Підозрювані перебувають під вартою.

Не перша підозра для посадовців Міноборони

У ДБР уточнили, що це один із епізодів “незаконних оборудок експосадовців”, загальний обсяг яких слідство оцінює в 1,4 млрд грн.

Так, на початку лютого 2023 року звільненому заступнику міністра повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 ККУ).

За версією слідства, він лобіював укладення договорів на постачання продуктів для армії за завищеними цінами, а також на закупівлю неякісних бронежилетів, касок, одягу та інших речей для ЗСУ на загальну суму понад 1 млрд грн.

Ймовірно, йдеться про В’ячеслава Шаповалова. Він відповідав за тилове забезпечення ЗСУ в Міністерстві оборони.

Шаповалова, а також директора департаменту закупівель Міноборони Богдана Хмельницького звільнили наприкінці січня 2023 року. Причиною був скандал довкола закупівель продуктів харчування для військових.

А вже 1 лютого ДБР оприлюднило інформацію про підозру “нещодавно звільненому заступнику міністра оборони”.

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Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора
ДБР, ЗСУ, Міноборони України, Офіс генпрокурора
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