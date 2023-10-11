820 окупантів, 91 ББМ та літак: втрати РФ за добу

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 283 900 своїх військових, з них 820 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 до 11.10.23:

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танків ‒ 4863 (+34) од,

бойових броньованих машин ‒ 9220 (+91) од,

артилерійських систем – 6731 (+18) од,

РСЗВ – 809 (+1) од,

засобів ППО ‒ 545 (+1) од,

літаків – 316 (+1) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),

крилатих ракет ‒ 1530 (+0),

кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9145 (+20) од,

спеціальної техніки ‒ 965 (+4).

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ активізувала наступ у районі Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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