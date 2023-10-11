Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
820 окупантів, 91 ББМ та літак: втрати РФ за добу
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 283 900 своїх військових, з них 820 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати Росії з 24.02.22 до 11.10.23:
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- танків ‒ 4863 (+34) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9220 (+91) од,
- артилерійських систем – 6731 (+18) од,
- РСЗВ – 809 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 545 (+1) од,
- літаків – 316 (+1) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),
- крилатих ракет ‒ 1530 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9145 (+20) од,
- спеціальної техніки ‒ 965 (+4).
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ активізувала наступ у районі Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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