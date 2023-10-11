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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

820 окупантів, 91 ББМ та літак: втрати РФ за добу

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 283 900 своїх військових, з них 820 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 до 11.10.23:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 4863 (+34) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9220 (+91) од,
  • артилерійських систем – 6731 (+18) од,
  • РСЗВ – 809 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 545 (+1) од,
  • літаків – 316 (+1) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),
  • крилатих ракет ‒ 1530 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9145 (+20) од,
  • спеціальної техніки ‒ 965 (+4).

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ активізувала наступ у районі Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ, Росія
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Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

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