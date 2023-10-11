У Львові чоловіка силоміць затримали та відвезли до ТЦК: що відомо та яка реакція

У Львові нібито працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки силоміць затримали чоловіка та відвезли до ТЦК СП на Липинського.

Відео з відповідними кадрами поширилося у мережі. У Львівському обласному ТЦК повідомили про початок службової перевірки.

Що відомо про інцидент?

У Telegram-каналах поширюють відео, на якому відбулося затримання чоловіка у Львові нібито працівниками ТЦК. Як стверджують очевидці, після цього його відвезли до ТЦК на Липинського.

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Стверджується, що чоловік нібито приїхав до Львова зі столиці. У військкоматі йому провели медичне обстеження, а наступного дня зранку відправили на полігон у Рівненській області.

Мережею поширюють відео, на якому нібито працівники ТЦК затримали та примусово доставили чоловіка до ТЦК. pic.twitter.com/XR86QC0dh9 — Факти ICTV (@ICTV_Fakty) October 11, 2023

Як відреагували у ТЦК?

У Львівському обласному ТЦК опублікували повідомлення щодо відео.

У пресслужбі зазначили, що командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи щодо встановлення обставин цього випадку. Призначено службову перевірку.

Нещодавно у мережі поширили відео з Тернополя, на якому працівники ТЦК у Тернополі із застосуванням сили заштовхували чоловіків у мікроавтобус. У ТЦК вже відреагували на оприлюднені кадри та заявили, що призначена службова перевірка.

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