У Львові чоловіка силоміць затримали та відвезли до ТЦК: що відомо та яка реакція
У Львові нібито працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки силоміць затримали чоловіка та відвезли до ТЦК СП на Липинського.
Відео з відповідними кадрами поширилося у мережі. У Львівському обласному ТЦК повідомили про початок службової перевірки.
Що відомо про інцидент?
У Telegram-каналах поширюють відео, на якому відбулося затримання чоловіка у Львові нібито працівниками ТЦК. Як стверджують очевидці, після цього його відвезли до ТЦК на Липинського.
Стверджується, що чоловік нібито приїхав до Львова зі столиці. У військкоматі йому провели медичне обстеження, а наступного дня зранку відправили на полігон у Рівненській області.
Мережею поширюють відео, на якому нібито працівники ТЦК затримали та примусово доставили чоловіка до ТЦК. pic.twitter.com/XR86QC0dh9
— Факти ICTV (@ICTV_Fakty) October 11, 2023
Як відреагували у ТЦК?
У Львівському обласному ТЦК опублікували повідомлення щодо відео.
У пресслужбі зазначили, що командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи щодо встановлення обставин цього випадку. Призначено службову перевірку.
Нещодавно у мережі поширили відео з Тернополя, на якому працівники ТЦК у Тернополі із застосуванням сили заштовхували чоловіків у мікроавтобус. У ТЦК вже відреагували на оприлюднені кадри та заявили, що призначена службова перевірка.
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РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко