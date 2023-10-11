Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Одна – громадянка Німеччини Шані Лук, інша – ізраїльська студентка: у соцмережах упізнали викрадених ХАМАСом жінок
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Впали з недобудови. У Києві знайшли мертвими двох дівчат
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Зеленський назвав три головні очікування України від Рамштайну

Зеленський назвав три головні очікування України від Рамштайну
Фото: Офіс президента

Україна розраховує від зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн оголошень щодо протиповітряної оборони, далекобійної зброї і артилерії.

Про це на зустріч міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі заявив президент України Володимир Зеленський.

– Є пріоритети: системи протиповітряної оборони, оборонний щит. Це не просто слова, а дуже конкретні речі, і ми потребуємо їх у дуже конкретних географічних точках нашої землі, щоб зберегти енергетичну мережу, людей, зерно і маршрути його постачання до Африки, Азії, світу, – сказав Зеленський.

Він зауважив, що йдеться про далекобійні ракети та зброю.

Зараз дивляться

– Неважливо, як назвати, проблема у тому, як це дістати. Тому що ми потребуємо цього з основної причини – витіснити Росію з нашої землі. І третя річ: як захищати, як просто стояти щодня і оборонятися. Це не про контрнаступ. Контрнаступ – це один напрямок, але потрібно також оборонятися, бо по той бік – Росія, велика армія терористів, – сказав він.

Зеленський пояснив, що йдеться про потреби в артилерії.

Читайте також
ЗМІ дізналися, що ввійде до нового пакету допомоги США
Вашингтон, США

Джерело: Європейська правда

Війна в Україні, військова допомога, Володимир Зеленський, Рамштайн
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Путін готується знову використати зиму як зброю війни – Столтенберг
Єнс Столтенберг
РФ точково відновила наступ на Лимано-Куп’янському напрямку – речник ЗСУ
Окупаційні війська РФ
Ракетний удар по кафе в селі Гроза: загиблих уже 55
Удар по селу Гроза Харківської області 5 жовтня 2023
Зеленський розповів, чи балотуватиметься на другий термін
Володимир Зеленський
Бельгія надаватиме Україні винищувачі F-16 з 2025 року – глава Міноборони
F-16

Завантаження

Ігри
Відео
Суспільство
Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

Яна Брензей, Юлія Захарченко
Їм промили мізки кремлівською пропагандою: шокуючі зізнання полонених РФ
Зеленський назвав три головні очікування України від Рамштайну
Новий ОЧІЛЬНИК ТРО | Удари по Херсону | Новини Факти ICTV за 10.10.2023
Зеленський назвав три головні очікування України від Рамштайну
ШАХЕДИ над УКРАЇНОЮ | Бізнесмена-спонсора “ДНР” ЗАТРИМАЛИ | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Зеленський назвав три головні очікування України від Рамштайну
СТАРТ опалювального сезону в Києві | ОБВАЛ російського рубля | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Зеленський назвав три головні очікування України від Рамштайну
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь