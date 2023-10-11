Зеленський назвав три головні очікування України від Рамштайну

Україна розраховує від зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн оголошень щодо протиповітряної оборони, далекобійної зброї і артилерії.

Про це на зустріч міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі заявив президент України Володимир Зеленський.

– Є пріоритети: системи протиповітряної оборони, оборонний щит. Це не просто слова, а дуже конкретні речі, і ми потребуємо їх у дуже конкретних географічних точках нашої землі, щоб зберегти енергетичну мережу, людей, зерно і маршрути його постачання до Африки, Азії, світу, – сказав Зеленський.

Він зауважив, що йдеться про далекобійні ракети та зброю.

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– Неважливо, як назвати, проблема у тому, як це дістати. Тому що ми потребуємо цього з основної причини – витіснити Росію з нашої землі. І третя річ: як захищати, як просто стояти щодня і оборонятися. Це не про контрнаступ. Контрнаступ – це один напрямок, але потрібно також оборонятися, бо по той бік – Росія, велика армія терористів, – сказав він.

Зеленський пояснив, що йдеться про потреби в артилерії.

Джерело: Європейська правда

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