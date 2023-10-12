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В Генштабе работают, чтобы к 2026 году каждый боец ВСУ свободно разговаривал на английском

ЗСУ на навчаннях у Німеччині
Фото: Getty Images

Министерство обороны совместно с Генштабом внесли коррективы в Дорожную карту по совершенствованию языковой подготовки в ВСУ.

Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Коваль, пишет Military Media Center.

— Наработан ряд практических проектов. Сейчас мы их апробируем и должны определить новую модель для того, чтобы к 2026 году каждый военнослужащий ВСУ свободно разговаривал на английском языке, — сказал он.

Коваль отметил, что одним из приоритетов в рамках программы является переход на преподавание в военных вузах на английском языке.

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По его словам, сегодня в учреждениях военного образования уже реализуется ряд инновационных образовательных проектов в рамках перехода на стандарты НАТО. Так к преподаванию специальных дисциплин привлекают военных практиков, а также ученых.

В июне президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о применении английского языка в Украине, которым предлагает официально закрепить статус английского как одного из языков международного общения в Украине.

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В Генштабе работают, чтобы к 2026 году каждый боец ВСУ свободно разговаривал на английском

Англійська мова, ВСУ, Міноборони України
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