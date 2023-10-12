У Генштабі працюють, щоб до 2026 року кожен боєць ЗСУ вільно розмовляв англійською

Міністерство оборони спільно з Генштабом внесли корективи в Дорожню карту з удосконалення мовної підготовки у ЗСУ.

Про це повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Коваль, пише Military Media Center.

– Напрацьовано низку практичних проєктів. Зараз ми їх апробуємо і повинні визначити нову модель для того, щоб до 2026 року кожний військовослужбовець ЗСУ вільно розмовляв англійською мовою, – сказав він.

Коваль зазначив, що одним із пріоритетів в рамках програми є перехід на викладання у військових вишах англійською мовою.

Зараз дивляться

За його словами, сьогодні у закладах військової освіти вже реалізується низка інноваційних освітніх проєктів в рамках переходу на стандарти НАТО. Так до викладання спеціальних дисциплін залучають військових практиків, а також вчених.

У червні президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєк Про застосування англійської мови в Україні, яким пропонує офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.