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У Генштабі працюють, щоб до 2026 року кожен боєць ЗСУ вільно розмовляв англійською

ЗСУ на навчаннях у Німеччині
Фото: Getty Images

Міністерство оборони спільно з Генштабом внесли корективи в Дорожню карту з удосконалення мовної підготовки у ЗСУ.

Про це повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Коваль, пише Military Media Center.

– Напрацьовано низку практичних проєктів. Зараз ми їх апробуємо і повинні визначити нову модель для того, щоб до 2026 року кожний військовослужбовець ЗСУ вільно розмовляв англійською мовою, – сказав він.

Коваль зазначив, що одним із пріоритетів в рамках програми є перехід на викладання у військових вишах англійською мовою.

Зараз дивляться

За його словами, сьогодні у закладах військової освіти вже реалізується низка інноваційних освітніх проєктів в рамках переходу на стандарти НАТО. Так до викладання спеціальних дисциплін залучають військових практиків, а також вчених.

У червні президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєк Про застосування англійської мови в Україні, яким пропонує  офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

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У Генштабі працюють, щоб до 2026 року кожен боєць ЗСУ вільно розмовляв англійською

Англійська мова, ЗСУ, Міноборони України
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