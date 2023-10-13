Буданов подтвердил плен бойца ГУР во время операции в Крыму
Во время специальной операции на территории временно оккупированного Крыма, которая была проведена украинскими разведчиками 4 октября, в российский плен попал один военнослужащий ГУР.
Об этом сначала заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, а впоследствии представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал детали.
Так, в интервью Украинской правде Буданов заявил, что во время операции в Крыму были две боевые стычки украинских спецназовцев с россиянами.
— Они (россияне, — Ред.) показали только то, что смогли взять в плен нашего раненого разведчика и труп один показали, — сказал он.
На уточняющий вопрос, идет ли речь об Александре Любасе, видео с которым обнародовали россияне, Буданов ответил “Наш военный, конечно”.
В свою очередь Андрей Юсов также признал, что украинская сторона имела потери во время операции, вместе с пленным.
— К большому сожалению (но это реальность), деоккупация украинских территорий связана с жертвенностью и жертвами наших защитников и защитников, — сказал представитель ГУР.
Юсов добавил, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными работает над возвращением домой каждого украинского защитника.
Спецоперация ГУР в Крыму
Напомним, 4 октября Главное управление разведки показало видео, на котором спецназовцы ГУР десантировались на территории Крыма. Впоследствии стало известно, что во время операции между украинскими войсками и оккупантами в Крыму произошел бой, в результате которого оккупанты понесли значительные потери.
Как Буданов, так и Юсов ранее говорили, что российская сторона имела значительно большие потери, чем потери Украины.
В свою очередь ФСБ РФ обнародовала видео, где украинского военного, который на видео представляется Александром Любасом, якобы взят в плен.
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