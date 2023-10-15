Безопасно ли ставить газовый обогреватель в квартире – ответ экспертов
Скоро зима – надо позаботиться об обогреве дома. Сейчас все больше украинцев отдают предпочтение газовым обогревателям, поскольку некоторые из них способны работать без сети, что важно в условиях возможных отключений света. Однако безопасно ли ставить газовый обогреватель в квартире — Фактам ICTV рассказали эксперты.
Безопасно ли ставить газовые обогреватели в квартире
Газовый обогреватель для гаража, дома, улицы — отопительный прибор, а значит, имеет высокую пожарную опасность и требует тщательного подбора места установки и выполнения правил эксплуатации.
Мы позвонили в несколько компаний, которые специализируются на продаже газовых обогревателей и расспросили, какая опасность скрывается за установкой этих устройств в квартире.
— Те газовые обогреватели, которые предназначены для квартиры полностью безопасны в эксплуатации. Они парапетного типа с принудительным выводом продуктов горения на улицу. Их также можно, но не стоит переводить на баллонный газ. Если будете использовать обычный газ, то да, их можно применять в квартире, — рассказал нам специалист по продаже газовых обогревателей.
Кроме того, как выяснилось, обогреватели дымоходного типа, которые использовались ранее, уже не продают в Украине. Сейчас на рынке есть только приборы парапетного типа с принудительным выводом продуктов горения на улицу.
Относительно их использования, уверяет эксперт, случаев отравления, пожаров и других пагубных последствий не было. Но в компании предупреждают, что газовые обогреватели лучше не переводить на жидкий газ и ни в коем случае не устанавливать газовое оборудование самостоятельно.
— Лучше не переводить их на жидкий газ и не устанавливать газовое оборудование самостоятельно. Это только специалист должен делать. Также не стоит накрывать их тканью. Все типы конвекторов являются безопасными, если ими пользоваться по инструкции, — добавляет специалист.
В другой компании менеджер по продаже газовых обогревателей посоветовал для обеспечения максимальной безопасности выбирать только газовые обогреватели с датчиками угарного газа. Эта функция работает так — когда есть утечка угарного газа, или в квартире становится слишком жарко, прибор выключается самостоятельно.
— Вот вы водитель и в непогоду зимой спрашиваете: Можно ли ехать на “голой” резине? — Да, можно, но последствия тоже вполне понятны. Так что лучше не рисковать. Так же и с наличием датчиков угарного газа в газовых обогревателях, — сказали нам.
Использование газовых обогревателей: последствия
При эксплуатации обогревателей возможны ожоги, отравление угарным газом и пожары. Но это касается моделей, которые не оснащены важными функциями. Далее и поговорим о них.
Датчик угарного газа и температуры
Он защищает вас от отравления, а сам газовый обогреватель – от перегрева. Это те самые реле, которые применяются в качестве датчика температуры. Только срабатывать они будут после определенных часов работы независимо от того, достигнута ли заданная температура.
Защита от переворота и замыкания
Еще одной важной функцией у газовых обогревателей является защита от переворота, замерзания, перепада напряжения или короткого замыкания. Но такие опции есть далеко не у всех моделей.
Кожух от ожогов
Кроме того, во многих моделях, чтобы уберечь человека от ожогов, поверх корпуса идет кожух. Он закрывает доступ к горячим элементам обогревателя.
На безопасность эксплуатации влияет и стандарт защиты приборов от пыли и влаги IP. Особенно важно это для обогревателей, которые будут использовать в ванной комнате.
Газовые обогреватели: правила использования
К главным моментам эксплуатации газовых обогревателей относят соблюдение исправности, правильного размещения и правил пользования.
- Только исправные приборы
Стоит использовать только полностью исправные приборы и не ремонтировать их самостоятельно. Особенно важно проверять герметичность баллона и трубок, по которым проходит газ. Устройство следует размещать только в том положении, которое предусмотрено конструкцией.
- Устанавливаем правильно
Рядом с обогревателем не стоит ставить легковоспламеняющиеся предметы и источник воды. Конечно, это не касается тех приборов, которые имеют встроенную защиту от влаги.
- Не накрываем!
Никакие детали нельзя накрывать посторонними материалами — тканью, пластиком и тому подобное. Отражатель надо всегда направлять внутрь комнаты.
- Не допускаем опрокидывания прибора
Важно, чтобы газовый обогреватель не падал. Если устройство упало, его отсоединяют от сети, а повторно подключают только после тщательного осмотра целостности всех деталей.
- Заземляем провода
Обогреватели, которым для работы требуется электричество, заземляют. Стоит следить за целостностью шнуров, не доводить до пережатия проводов и попадания их в горячие детали устройства. Нужно время от времени смотреть, цела ли проводка и не использовать неисправные удлинители.
При эксплуатации не следует оставлять детей и животных без присмотра в зоне работы обогревателя на газе.
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