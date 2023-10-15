Чи безпечно ставити газовий обігрівач у квартирі – відповідь експертів

Незабаром зима, тож треба подбати про обігрів оселі. Нині все більше українців віддають перевагу газовим обігрівачам, оскільки деякі з них здатні працювати без підключення до мережі, що важливо в умовах можливих відключень світла. Про те, чи безпечно ставити газовий обігрівач у квартирі – Фактам ICTV розповіли експерти.

Чи безпечно ставити газові обігрівачі у квартирі

Газовий обігрівач для гаража, дому, вулиці – опалювальний прилад, а отже, має високу пожежну небезпеку та потребує ретельного підбору місця встановлення і виконання правил експлуатації.

Ми зателефонували до декількох компаній, які спеціалізуються на продажі газових обігрівачів, та спитали, яка небезпека ховається за встановленням цих пристроїв у квартирі.

Зараз дивляться

– Ті газові обігрівачі, які призначені для квартири, повністю безпечні в експлуатації. Вони парапетного типу з примусовим виводом продуктів горіння на вулицю. Їх також можна (але не варто) переводити на балонний газ. Якщо будете використовувати звичайний газ, то так, їх можна застосувати у квартирі, – розповів нам спеціаліст із продажу газових обігрівачів.

Крім того, як з’ясувалося обігрівачі димарного типу, що використовувалися раніше, вже не продають в Україні. Наразі на ринку є лише прилади парапетного типу з примусовим виводом продуктів горіння на вулицю.

Щодо їхнього використання, як запевняє експерт, випадків отруєння, пожеж та інших згубних наслідків не було. Але у компанії попереджають, що газові обігрівачі краще не переводити на рідкий газ і не встановлювати у жодному разі газове обладнання самостійно.

– Краще не переводити їх на рідкий газ і не встановлювати газове обладнання самостійно. Це лише спеціаліст повинен робити. Також не варто накривати їх тканиною. Всі типи конвекторів є безпечними, якщо ними користуватися за інструкцією, – додає спеціаліст.

В іншій компанії менеджер із продажу газових обігрівачів порадив для забезпечення максимальної безпеки обирати лише газові обігрівачі із датчиками чадного газу. Ця функція працює так – коли є витік чадного газу, або у квартирі стає надто спекотно, прилад вимикається самостійно.

– От ви водій, і в негоду взимку питаєте: Чи можна їхати на “голій” гумі? – Так, можна, але наслідки теж цілком зрозумілі. Тож краще не ризикувати. Так само і з наявністю датчиків чадного газу у газових обігрівачах, – сказали нам.

Використання газових обігрівачів: наслідки

Під час експлуатації обігрівачів можливі опіки, отруєння чадним газом та пожежі. Але це стосується моделей, які не оснащені важливими функціями. Далі й поговоримо про них.

Датчик чадного газу та температури

Він захищає вас від отруєння, а сам газовий обігрівач – від перегріву. Це ті самі реле, які застосовуються як датчик температури. Тільки спрацьовувати вони будуть після певних годин роботи, незалежно від того, чи досягнуто заданої температури.

Захист від перевертання та замикання

Ще однією важливою функцією у газових обігрівачів є захист від перевертання, замерзання, перепаду напруги або короткого замикання. Але такі опції є далеко не у всіх моделей.

Кожух від опіків

Крім того, у багатьох моделях, щоб уберегти людину від опіків, поверх корпусу йде кожух. Він закриває доступ до гарячих елементів обігрівача.

На безпеку експлуатації впливає і стандарт захисту приладів від пилу і вологи IP. Особливо важливо це для обігрівачів, які будуть використовувати у ванній кімнаті.

Газові обігрівачі: правила використання

До головних моментів експлуатації газових обігрівачів належать дотримання справності, правильного розміщення та правил користування.

Лише справні прилади

Варто використовувати тільки повністю справні прилади та не ремонтувати їх самостійно. Дуже важливо перевіряти герметичність балона і трубок, якими проходить газ. Пристрій слід розміщати лише у тому положенні, яке передбачене конструкцією.

Встановлюємо правильно

Поруч із обігрівачем не варто ставити легкозаймисті предмети та джерело води. Звісно, це не стосується тих приладів, які мають вбудований захист від вологи.

Не накриваємо!

Жодні деталі не можна накривати сторонніми матеріалами – тканиною, пластиком тощо. Відбивач треба завжди направляти до середини кімнати.

Не допускаємо перекидання приладу

Важливо, аби газовий обігрівач не падав. Якщо пристрій упав, його вимикають, а повторно доєднують лише після ретельного огляду цілісності всіх деталей.

Заземлюємо

Обігрівачі, яким для роботи потрібна електрика, заземлюють. Варто стежити за цілісністю шнурів, не доводити до перетискання проводів та потрапляння їх у гарячі деталі пристрою. Потрібно час від часу дивитися, чи ціле провіддя і не використовувати несправні подовжувачі.

Під час експлуатації не слід залишати дітей і тварин без нагляду у зоні роботи обігрівача на газі.

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