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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Дети играли в поле за селом: на Николаевщине двое подростков подорвались на мине

Дети играли в поле за селом: на Николаевщине двое подростков подорвались на мине
Фото: ГСЧС

15 октября в Черниговской области, недалеко от областного центра на мине подорвались двое мужчин. Один из них погиб, второй — получил ранения.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

— В 14:57 поступило сообщение о подрыве на взрывном устройстве в лесополосе на территории Киинской территориальной громаде. По предварительной информации, один человек погиб, еще один — травмирован, — говорится в сообщении.

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Кроме того, Чаус также отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники и призвал жителей быть бдительными и не пренебрегать мерами безопасности.

Также в Николаевской области из-за подрыва на мине погиб 14-летний парень, его 12-летний товарищ ранен.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

— Дети играли в поле за селом. Ранее на этой территории велись активные боевые действия, — отметил Клименко.

Министр напомнил, что всего с начала полномасштабного вторжения из-за подрывов на взрывоопасных предметах погибло 248 человек, 525 — были травмированы.

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