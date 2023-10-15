Діти гралися у полі за селом: на Миколаївщині двоє підлітків підірвалися на міні
15 жовтня у Чернігівській області, недалеко від обласного центру на міні підірвались двоє чоловіків. Один з них загинув, другий – отримав поранення.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.
– О 14:57 надійшло повідомлення про підрив на вибуховому пристрої в лісосмузі на території Киїнської територіальної громади. За попередньою інформацією, один чоловік загинув, ще один – травмований, – йдеться у повідомленні.
Крім того, Чаус також зазначив що на даний час на місці події працюють вибухотехніки й закликав мешканців бути пильними й не нехтувати заходами безпеки.
Також у Миколаївській області через підрив на міні загинув 14-річний хлопець, його 12-річний товариш поранений.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
– Діти гралися в полі за селом. Раніше на цій території велися активні бойові дії, – зазначив Клименко.
Міністр нагадав, що всього від початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 осіб, 525 – було травмовано.
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