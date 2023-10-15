Результат неудачных штурмов россиян. В донецких моргах не хватает мест — ЦНС

Сотни тел российских оккупантов ежедневно доставляют в морги Донецка. Из-за нехватки места погибших складывают в коридорах и во дворах.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Отмечено, что по информации, полученной от украинского подполья, неудачные попытки штурмовых действий войск РФ на украинские позиции обернулись оккупантам огромными потерями.

Сейчас смотрят

— Местные работники бьют тревогу из-за угрозы эпидемической вспышки инфекции, поскольку тела оккупантов складывают в коридорах, на улице и в помещениях, которые не приспособлены для соответствующего хранения, — говорится в сообщении.

Также оккупанты несут потери из-за работы партизан. Подполье помогает Силам обороны эффективно поражать объекты врага в тылу временно оккупированных территорий.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что войска РФ продолжают наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области, в то же время им препятствуют украинские оборонительные укрепления, а также проблемы с медицинским обеспечением.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.