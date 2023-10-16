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РФ готовится к масштабным боям на Херсонщине: партизаны назвали признаки

російські окупанти
Фото: Getty Images

Войска РФ готовятся к масштабным боям на Херсонщине. Уже известно о двух случаях перемещения командных пунктов оккупантов из Геническа в Джанкойский район в Крыму.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

Указано, что агенты в Крыму зафиксировали также интенсификацию переброски военной техники и боеприпасов на материковую Украину.

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— Был замечен железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских орудий 152 калибра и многое другое. Мы сделаем все, чтобы эта техника не доехала до места назначения, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что войска РФ не имеют возможности продвинуться с левого берега Херсонской области на правый.

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Война в Украине, Крым, Херсонская область
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