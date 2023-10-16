Российская ЧВК Редут вербует бывших вагнеровцев — разведка Британии

Российская частная военная компания Редут вербует наемников под видом добровольцев, в том числе бывших боевиков Вагнера, сообщает разведка Минобороны Великобритании.

По ее данным, контролирует и финансирует деятельность группы, в том числе и вербовку новых боевиков, Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба России.

Там говорят, что с начала полномасштабного вторжения наемники Редута участвовали в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях.

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Британская разведка оценивает численность этой группировки в более чем 7 тыс. человек.

— Сейчас Редут является одной из ряда ЧВК и подразделений Добровольческого корпуса, которые используются Министерством обороны России для усиления российских регулярных сил, — отмечают в разведке.

И считают, что практика набора в ряды российского Минобороны через “добровольческие” подразделения помогла России избежать дальнейших непопулярных мобилизаций.

Неделю назад журналисты проекта Схемы обнародовали расследование о деятельности российской частной военной компании Редут, бойцы которой участвуют в войне против Украины.

По их данным, внутренние документы ЧВК, которые они получили в свое распоряжение, доказывают, что это вооруженное формирование контролируется и финансируется ГРУ, несмотря на то, что ее позиционируют как “добровольческое” формирование.

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