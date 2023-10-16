Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Дальность поражения до 150 км: что известно о боеприпасах GLSDB
Отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива: партизаны утром взорвали пути в Мелитополе
Срочно
Работа Морських малюків: в Севастополе взорвался носитель Калибров Буян
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Мир
Валентина Летяк, редактор ленты

Российская ЧВК Редут вербует бывших вагнеровцев — разведка Британии

армія РФ російські військові
Фото: Depositphotos

Российская частная военная компания Редут вербует наемников под видом добровольцев, в том числе бывших боевиков Вагнера, сообщает разведка Минобороны Великобритании.

По ее данным, контролирует и финансирует деятельность группы, в том числе и вербовку новых боевиков, Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба России.

Там говорят, что с начала полномасштабного вторжения наемники Редута участвовали в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях.

Сейчас смотрят

Британская разведка оценивает численность этой группировки в более чем 7 тыс. человек.

— Сейчас Редут является одной из ряда ЧВК и подразделений Добровольческого корпуса, которые используются Министерством обороны России для усиления российских регулярных сил, — отмечают в разведке.

И считают, что практика набора в ряды российского Минобороны через “добровольческие” подразделения помогла России избежать дальнейших непопулярных мобилизаций.

Читайте также
Вагнер может снова вернуться в Украину: в ISW назвали, кто может возглавить ЧВК
База ПВК Вагнера в Білорусі

Неделю назад журналисты проекта Схемы обнародовали расследование о деятельности российской частной военной компании Редут, бойцы которой участвуют в войне против Украины.

По их данным, внутренние документы ЧВК, которые они получили в свое распоряжение, доказывают, что это вооруженное формирование контролируется и финансируется ГРУ, несмотря на то, что ее позиционируют как “добровольческое” формирование.

Армия России, Война в Украине, Великобритания, ЧВК Вагнера, Разведка, Російська агресія, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Одна из бригад РФ “уже закончилась”: ВСУ под Авдеевкой готовятся к новым штурмам
ЗСУ на фронті
РФ готовится к масштабным боям на Херсонщине: партизаны назвали признаки
російські окупанти
Буданов во время одной из операций убедил по рации 19 россиян сдаться в плен – боец ГУР
Кирило Буданов - керівник ГУР
Кто может получить статус ребенок войны 2023: перечень категорий
дитина плаче
Статус участника боевых действий: что это и какие льготы
Российская ЧВК Редут вербует бывших вагнеровцев — разведка Британии

Загрузка

Игры
Видео
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Анна Боль
Последние новости из Авдеевки | Успехи ВСУ за неделю Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Российская ЧВК Редут вербует бывших вагнеровцев — разведка Британии
Украинцы не могут покинуть сектор Газа | Вызовы для правительства Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Российская ЧВК Редут вербует бывших вагнеровцев — разведка Британии
Впервые за 18 лет! Поезд Львов-Варшава | Произведение Франка ожило | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Российская ЧВК Редут вербует бывших вагнеровцев — разведка Британии
Россия “освятила” бухту в Севастополе | ПВО в аренду | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Российская ЧВК Редут вербует бывших вагнеровцев — разведка Британии
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь