РФ готується до масштабних боїв на Херсонщині: партизани назвали ознаки

Війська РФ готуються до масштабних боїв на Херсонщині. Вже відомо про два випадки переміщення командних пунктів окупантів з Генічеська до Джанкойського району у Криму.

Про це повідомляє партизанський рух Атеш.

Зазначено, що агенти в Криму зафіксували також інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.

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– Був помічений залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів із боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру і багато іншого. Ми зробимо все, щоб ця техніка не доїхала до місця призначення, – йдеться у повідомленні.

Раніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що війська РФ не мають змоги просунутися з лівого берега Херсонської області на правий.

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