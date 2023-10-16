Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації
Дальність ураження до 150 км: що відомо про боєприпаси GLSDB
Відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива: партизани вранці підірвали колію в Мелітополі
Терміново
Робота Морських малюків: у Севастополі вибухнув носій Калібрів Буян
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ готується до масштабних боїв на Херсонщині: партизани назвали ознаки

російські окупанти
Фото: Getty Images

Війська РФ готуються до масштабних боїв на Херсонщині. Вже відомо про два випадки переміщення командних пунктів окупантів з Генічеська до Джанкойського району у Криму.

Про це повідомляє партизанський рух Атеш.

Зазначено, що агенти в Криму зафіксували також інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.

Зараз дивляться

– Був помічений залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів із боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру і багато іншого. Ми зробимо все, щоб ця техніка не доїхала до місця призначення, – йдеться у повідомленні.

Раніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що війська РФ не мають змоги просунутися з лівого берега Херсонської області на правий.

Читайте також
Російська ПВК Редут вербує колишніх вагнерівців – розвідка Британії
армія РФ російські військові

Війна в Україні, Крим, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Одна з бригад РФ “уже закінчилася”: ЗСУ під Авдіївкою готуються до нових штурмів
ЗСУ на фронті
Російська ПВК Редут вербує колишніх вагнерівців – розвідка Британії
армія РФ російські військові
Буданов під час однієї з операцій переконав по рації 19 росіян здатися в полон – боєць ГУР
Кирило Буданов - керівник ГУР
Хто може отримати статус дитина війни 2023: перелік категорій
дитина плаче
Статус учасника бойових дій: що це та які пільги
РФ готується до масштабних боїв на Херсонщині: партизани назвали ознаки

Завантаження

Ігри
Відео
Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

Анна Боль
Останні новини з Авдіївки | Успіхи ЗСУ за тиждень | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
РФ готується до масштабних боїв на Херсонщині: партизани назвали ознаки
Українці не можуть покинути сектор Гази | Виклики для уряду | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
РФ готується до масштабних боїв на Херсонщині: партизани назвали ознаки
Вперше за 18 років! Потяг Львів-Варшава | Твір Франка ожив | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
РФ готується до масштабних боїв на Херсонщині: партизани назвали ознаки
Росія “освятила” бухту в Севастополі | ППО в оренду | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
РФ готується до масштабних боїв на Херсонщині: партизани назвали ознаки
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь