Могут ли россияне прорваться на правобережье Херсонщины: ответ Гуменюк

Войска РФ не имеют возможности продвинуться с левого берега Херсонской области на правый.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, возможности такого продвижения “не рассматриваются адекватными людьми”.

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— Мы понимаем, что имеем дело с достаточно неадекватным врагом. Наша оборона достаточно плотная и продвижение врага не предвидится, — сказала Гуменюк.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра отметила, что ВСУ продолжают работать по вражеским диверсионно-разведывательным группам, которые пытаются имитировать активность в районе островов. Так, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили семь лодок, на которых пытались маневрировать российские ДРГ.

По мнению Гуменюк, усиление вражеских авиаударов и артиллерийских обстрелов по населенным пунктам на западной части Херсонщины связано с опасениями оккупантов относительно накопления сил и средств ВСУ “непосредственно перед определенным продвижением в их сторону”.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия перебросила в город и район до 5 тысяч оккупантов. Последнее подобное введение новых резервов фиксировалось в апреле 2023 года.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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