Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Значительных разрушений нет: в Черкасском районе приземлили семь дронов
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Могут ли россияне прорваться на правобережье Херсонщины: ответ Гуменюк

Могут ли россияне прорваться на правобережье Херсонщины: ответ Гуменюк

Войска РФ не имеют возможности продвинуться с левого берега Херсонской области на правый.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, возможности такого продвижения “не рассматриваются адекватными людьми”.

Сейчас смотрят

— Мы понимаем, что имеем дело с достаточно неадекватным врагом. Наша оборона достаточно плотная и продвижение врага не предвидится, — сказала Гуменюк.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра отметила, что ВСУ продолжают работать по вражеским диверсионно-разведывательным группам, которые пытаются имитировать активность в районе островов. Так, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили семь лодок, на которых пытались маневрировать российские ДРГ.

По мнению Гуменюк, усиление вражеских авиаударов и артиллерийских обстрелов по населенным пунктам на западной части Херсонщины связано с опасениями оккупантов относительно накопления сил и средств ВСУ “непосредственно перед определенным продвижением в их сторону”.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия перебросила в город и район до 5 тысяч оккупантов. Последнее подобное введение новых резервов фиксировалось в апреле 2023 года.

Читайте также
Оккупанты усиливают минные поля в Запорожской области — ISW
російські окупанти

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Война в Украине, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На Киевщине задержали бизнесмена, который перечислил боевикам “ДНР” более 15 млн грн
затримання СБУ
Значение радиоэлектронной борьбы в войне: какой арсенал РЭБ имеется в РФ
Комплекс Красуха-2
Когда в Украине начнется отопительный сезон 2023-2024
Опалення
Ракетный удар по Грозе: криминалисты идентифицировали 49 тел, пять человек считаются пропавшими без вести
Обстріл села Гроза, Харківська область
Правила, которые спасут вам жизнь: что нельзя делать во время обстрелов и бомбардировок
Обстріли

Загрузка

Игры
Видео
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых

Утренний обстрел Харькова: погиб 10-летний мальчик и по меньшей мере 25 раненых.

Марта Бондаренко
Погибали целыми семьями: детали страшной трагедии в Грозе
Могут ли россияне прорваться на правобережье Херсонщины: ответ Гуменюк
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины
Могут ли россияне прорваться на правобережье Херсонщины: ответ Гуменюк
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Могут ли россияне прорваться на правобережье Херсонщины: ответ Гуменюк
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Могут ли россияне прорваться на правобережье Херсонщины: ответ Гуменюк
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь