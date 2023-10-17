Гнали волну за волной: Билецкий рассказал о тактике вагнеровцев на Бахмутском направлении

Командир 3 штурмовой бригады, основатель Азова и экс-нардеп Андрей Билецкий рассказал, какой была тактика российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

По его словам, тактики у оккупантов было две: вагнеровская и тактика регулярных частей.

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Тактика вагнеровского наступления — это зеки и дисциплина, которая достигалась расстрелом.

— У нас были десятки пленных, в том числе и большое количество вагнеров. Не было ни одного, который не присутствовал лично при расстреле какого-то условного дезертира, кто отказывался идти в атаку, — рассказал Билецкий.

У ЧВК Вагнера не было качественной поддержки бронетехники, были проблемы с артиллерией, которой имели немного. Но у нас было все равно меньше. Кроме того, у вагнеровцев была возможность гнать волну за волной живой силы.

— То есть они идут на самоубийственные атаки, заканчиваются, а через 20-30 минут подходит новая группа, которая идет в новую атаку. Но эти атаки не были ни непродуманные, ни тупорылые, как у нас любят говорить. Командиры были очень качественные, — отмечает Билецкий.

Также Андрей Билецкий рассказал, какой была оборона у боевиков Вагнера. Так, во время войны в Сирии они взяли за основу систему обороны террористов ИГИЛ. То есть, вместо классических траншей и блиндажей, выкапывали отдельные ямы — так называемые лисьи норы, которые являются отдельными огневыми точками. Их очень много, и они очень глубокие.

И эта оборона является крайне эффективной, отмечает Билецкий. Если в этой яме в боку сделать дыру и загнуть буквой Г, то там можно прятаться во время налетов, и с этим ничего нельзя поделать. Поэтому с боевиками Вагнера в обороне было чрезвычайно сложно.

Источник : Украинская правда

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