Гнали хвилю за хвилею: Білецький розповів про тактику вагнерівців на Бахмутському напрямку

Командир 3 штурмової бригади, засновник Азову та екснардеп Андрій Білецький розповів, якою була тактика російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це він сказав в інтерв’ю Українській правді.

За його словами, тактики в окупантів було дві: вагнерівська і тактика регулярних частин.

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Тактика вагнерівського наступу – це зеки та дисципліна, яка досягалася розстрілом.

– У нас були десятки полонених, зокрема і велика кількість вагнерів. Не було жодного, який не був присутній особисто при розстрілі якогось умовного дезертира, хто відмовлявся йти в атаку, – розповів Білецький.

У ПВК Вагнера не було якісної підтримки бронетехніки, були проблеми з артилерією, якої мали небагато. Але у нас було все одно менше. Крім того, у вагнерівців була можливість гнати хвилю за хвилею живої сили.

– Тобто вони йдуть на самовбивчі атаки, закінчуються, а через 20-30 хвилин підходить нова група, яка йде в нову атаку. Але ці атаки не були ні непродумані, ні тупорилі, як у нас люблять говорити. Командири були дуже якісні, – наголошує Білецький.

Також Андрій Білецький розповів, якою була оборона у бойовиків Вагнера. Так, під час війни в Сирії вони взяли за основу систему оборони терористів ІДІЛ. Тобто, замість класичних траншей та бліндажів, викопували окремі ями – так звані лисячі нори, які є окремими вогневими точками. Їх дуже багато, і вони дуже глибокі.

І ця оборона є вкрай ефективною, наголошує Білецький. Якщо в цій ямі збоку зробити діру і загнути буквою Г, то там можна ховатися під час нальотів, і з цим нічого не можна вдіяти. Тому з бойовиками Вагнера в обороні було надзвичайно складно.

Джерело : Українська правда

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